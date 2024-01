«Fleximan», un mystérieux «serial-killer» de radars, tient en haleine toute l'Italie (vidéos)

Depuis maintenant huit mois, un homme surnommé «Fleximan» fait parler toute l’Italie. L’individu, dont l’identité est encore inconnue, s’en prend aux radars dans le nord du pays. Un acte condamné par les autorités mais idolâtré par les internautes.

«Fleximan», ou l’homme qui n’aime pas être sous les radars. Dans le nord de l’Italie, cela fait huit mois qu’un individu s’en prend à ces appareils permettant de contrôler la vitesse des automobilistes. Et son mode opératoire est bien connu. L’homme, dont l’identité reste encore inconnue, opère toujours le soir et se rend à chaque fois à pied sur le lieu de son opération. Une fois sur place, l’individu sort sa meuleuse, «flessibile» en italien, et vient scier la base du radar en question. Un outil qui lui a valu son surnom.

@leggoit #leggoit #autovelox ♬ suono originale - Leggo #Fleximan colpisce ancora. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, due autovelox posizionati vicino allo svincolo di corso Savona sulla tangenziale di Asti sono stati abbattuti. I pali metallici che sostenevano le telecamere con rilevatori di velocità sono stati tagliati con un flessibile. Il danno è stimato a 50 mila euro, e il ripristino degli autovelox richiederà circa un mese. Si prevede che i prossimi autovelox saranno dotati di griglie e recinzioni di protezione aggiuntive. Link in bio⁠ ⁠ #leggo

Depuis mai dernier, le mystérieux «serial-killer» aurait sévi à dix reprises. Si ses actes ne plaisent pas aux autorités policières locales, ils ont fait de cet homme le nouveau héros des Italiens.

«Justicier»

A telle enseigne que cela fait maintenant plusieurs semaines que «Fleximan» anime les réseaux sociaux. Contrairement aux autorités, les internautes voient en lui un «justicier». En plus d’avoir été surnommé «Fleximan», en rapport à son outil, l’homme a ainsi été vivement célébré par nombre d'Italiens qui lui demandent même de «passer chez eux». Plus loin encore, sur les réseaux, des dizaines de «fan art» le représentent en costume de super-héros masqué accompagné de sa célèbre meuleuse.

Si «Fleximan» s’attaquait principalement aux radars de la province de Rovigo, dans le nord du pays, depuis le début de l’année, il semble s’en prendre à d’autres régions voisines, comme Belluno ou Crémone. Mais cette fois-ci, le «justicier» n’a pas choisi les radars au hasard, puisqu’il a tout simplement décidé de détruire le plus rentable de toute l’Italie. Selon le média italien Il Fatto Quotidano, l’homme a attaqué le radar de la commune de Colle Santa Lucia. Ce dernier «était le plus prolifique de la zone et aurait permis à la commune d’encaisser près de 500.000 euros par an», rapporte le quotidien.

Des moyens supplémentaires

En revanche, personne ne sait encore si l’individu agit seul, en groupe ou s’il a des imitateurs. Mais cela n’empêche pas les autorités locales de prendre les devants, comme Michele Grossato, maire de Rosolina, avant-dernière commune touchée par l’action de Fleximan. «Ceux qui font ces choses-là ne se rendent pas compte qu’ils créent un dommage avant tout aux finances des citoyens. Nous continuerons en installant des dispositifs contre le sabotage avec des caméras, et des poteaux plus résistants», a déclaré l’élu dans le média italien Corriere della Sera. Le maire précise que 15.000 euros seront nécessaires pour réparer le radar.

Ces actes de dégradation surviennent en Italie alors qu’un mouvement de contestation est en train de monter dans le pays. Pour cause, les citoyens jugent que les radars sont trop nombreux sur le territoire et que le montant des amendes est trop excessif. Par exemple, pour un excès de vitesse compris entre 10 et 40 km/h, la contravention sera située entre 168 et 674 euros. Plus encore, si l’infraction est survenue après 22h, le montant de l’amende peut monter jusqu’à 898 euros. À titre de comparaison, en France, la contravention s’élève à 135 euros. En attendant, les élus rappellent que ces radars ont avant tout pour but d’augmenter la sécurité des automobilistes.