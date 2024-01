«14 heures à la frontière» : pourquoi un nouveau contrôle de l'UE en France pourrait-il faire attendre longtemps les Britanniques à Douvres ?

Les Britanniques se rendant en France pourraient désormais attendre jusqu'à 14h à la frontière, au port de Douvres, en raison d'un nouveau système de contrôle des entrées et sorties de l'UE.

Un comité parlementaire britannique s’inquiète du temps d’attente de leurs concitoyens se rendant en France. Et pour cause, celui-ci pourrait atteindre les 14 heures.

À l’origine de cette nouveauté figure un système automatisé, en vigueur dès la fin 2024, des contrôle des entrées et sorties - Entry/Exit System (EES) - des ressortissants de pays tiers entrant dans l'Union européenne.

Dans cette base de données centralisée se trouvera la date et le lieu d'entrée et de sortie, ou de refus d'entrée, ainsi que les photographies du visage et empreintes digitales du voyageur.

Mais le Comité de surveillance européen au Parlement britannique a alerté ce jeudi 25 janvier sur les retards que l'EES pourrait entraîner aux frontières.

Les aéroports, principaux concernés

Le Comité a notamment entendu le conseil municipal d'Ashford (Sud de l'Angleterre), selon lequel le nouveau système pourrait entraîner des retards de 14 heures au port de Douvres.

Ces perturbations dans le port pourraient avoir un effet d'entraînement dans toute la région, selon le conseil municipal, qui craint que de longues files d'attente sur les axes routiers bloquent l'accès du personnel et des voyageurs à Eurotunnel, à Folkestone.

De son côté, Eurostar a indiqué que ce nouveau système, qui représentera «un défi unique», a été conçu pour les aéroports plutôt que pour les terminaux situés dans les centres-villes ou soumis à des contraintes d'espace. Ainsi, les terminaux pourraient «connaître des files d'attente de plus d'une heure aux heures de pointe».

High Speed 1, qui exploite la ligne ferroviaire à grande vitesse empruntée par l'Eurostar vers le tunnel sous la Manche, appelle à ce que le système soit mis en place graduellement pour éviter de «graves perturbations».