Turquie : deux hommes attaquent une église en pleine messe, un mort

À Istanbul, en Turquie, une personne a perdu la vie en pleine messe lors de l’attaque d’une église catholique italienne, menée par deux assaillants. Pour le moment, le mobile du geste n’est pas connu.

Une attaque en pleine cérémonie religieuse. Ce dimanche, à Istanbul, en Turquie, une personne a été tuée en pleine messe dans une église catholique italienne. Selon le ministre turc de l’Intérieur Ali Yerlikaya, deux assaillants masqués ont ouvert le feu sur l'homme dans l’église Santa Maria, dans le quartier Sariyer d’Istanbul vers 11H40 (heure locale), avant de prendre la fuite. Une enquête a été ouverte pour comprendre les raisons de ce geste, dont le mobile n’est toujours pas connu.

Les assaillants semblent avoir visé une personne simplement identifiée par ses initiales C.T. pendant l'office religieux, a dénoncé Omer Celik, le porte-parole du parti au pouvoir AKP (Parti pour la justice et le développement). «Nos forces de sécurité mènent une enquête à grande échelle sur cette affaire», a-t-il déclaré. «Ceux qui menacent la paix et la sécurité de nos citoyens n'atteindront jamais leurs objectifs».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses condoléances et assuré que les «mesures nécessaires» avaient été prises pour arrêter les assaillants.

Une guerre contre Daesh

La Turquie mène depuis plusieurs mois des actions contre les membres présumés du groupe jihadiste de Daesh, soupçonnés de préparer des attentats contre des monuments religieux, notamment synagogues et églises, ainsi que l’ambassade d’Irak. En décembre dernier, 32 suspects avaient été arrêtés par les forces de l’ordre. Les arrestations avaient été effectuées dans neuf villes différentes, dont Istanbul et Ankara, la capitale.

En multipliant les opérations contre les membres du groupe terroriste, la Turquie cherche à éviter un retour en force des terroristes sur son territoire. Comme le 1er janvier 2017, où 39 personnes avaient perdu la vie dans un nightclub d’Istanbul.

Le pape François et Rome réagissent

Le pape François a exprimé dimanche sa «proximité» avec l'église catholique italienne à Istanbul, après l’attaque en pleine messe qui a fait un mort. «J'exprime ma proximité avec la communauté de l'église Santa Maria Draperis à Istanbul, qui pendant la messe a subi une attaque armée qui a fait un mort et plusieurs blessés», a déclaré le pape argentin à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, au Vatican.

#Istanbul Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l’Ambasciata ad Ankara e il Consolato a Istanbul, sono certo che le autorità turche arresteranno i responsabili. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 28, 2024

De son côté, Rome «condamne fermement» l’attaque contre l’église. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a exprimé dimanche sa «ferme condamnation». «J'exprime mes condoléances et ma ferme condamnation pour la lâche attaque perpétrée contre l'église de Santa Maria», a écrit sur X Antonio Tajani, assurant «suivre la situation avec l'ambassade à Ankara et le consulat à Istanbul» et se disant «certain que les autorités turques arrêteront les responsables».