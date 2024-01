Grande-Bretagne : avec son avion il dessine un smiley dans le ciel pour faire plaisir à un pensionnaire d’hôpital (vidéo)

Dans le ciel de Worcester (Grande-Bretagne), un pilote d'avion a dessiné un smiley en réalisant des acrobaties avec son appareil, pour redonner le sourire à un patient soigné dans un hospice de la ville.

Un voltigeur de l’air au grand cœur. Vendredi 26 janvier, Rich Goodwin, un pilote à la retraite, a dessiné un smiley dans le ciel de Worcester (Grande-Bretagne). Pour ce faire, il a enchaîné plusieurs figures aériennes à bord de son appareil, un Pitts S2S Special, le tout pour redonner le sourire à un patient soigné dans un hospice de la ville, pour qui les avions sont synonymes de grande passion, rapporte la BBC.

