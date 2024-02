Royaume-Uni : le roi Charles III est atteint d'un cancer, annonce Buckingham Palace

Le roi Charles III est atteint d'un cancer, a-t-on appris ce lundi de Buckingham Palace. Après sa récente opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer.

La santé du roi Charles III ne s’améliore pas. Le palais de Buckingham a annoncé ce lundi soir que le monarque de 75 ans est atteint d’un cancer. Celui-ci a été découvert pendant son opération de la prostate, survenue il y a une dizaine de jours.

«Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté» et des «tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer», explique le palais dans un communiqué, précisant que le souverain a commencé un traitement et qu’il «continuera à s'occuper des affaires de l'Etat».

Selon le communiqué du palais de Buckingham, Charles III a «entamé aujourd'hui (lundi) un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques». Malgré cette nouvelle, le monarque «reste très optimiste quant à son traitement et se réjouit à l'idée de reprendre ses fonctions publiques dès que possible».

Cette annonce montre une certaine transparence de la part de la famille royale concernant l’état de santé de son roi. Chose qui n’est pas habituelle dans la monarchie britannique. Le souverain a «choisi de partager son diagnostic afin d'éviter les spéculations, et dans l'espoir d'aider le public à comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier», est-il indiqué.

Après l’annonce de son cancer, les personnalités publiques ont vite réagi. A l’image du Premier ministre britannique Rishi Sunak qui a adressé un message à Charles III sur X (anciennement Twitter). «Je souhaite à sa majesté un prompt rétablissement. Je ne doute pas qu’il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que tout le pays lui adresse ses meilleurs voeux», peut-on lire.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024