Inde : 7 morts et plus de 75 blessés dans l'incendie d'une usine de feux d'artifice

L’explosion d’une usine de feux d’artifice dans l’État du Madhya Pradesh, dans le centre de l’Inde, a causé la mort d’au moins sept personnes et blessé 75 individus.

Les images de flammes impressionnantes ont été propagées sur les réseaux sociaux après l’explosion d'une usine de feux d’artifice en Inde ce mardi. Une quinzaine de véhicules de pompiers a été mobilisée, en plus d’hélicoptères de l’armée, alors que l’incendie continuait de se propager dans l’établissement.

Massive fire after explosion at firecracker factory in the Harda of Madhya Pradesh, India (06.02.2024) Atleast 5 people killed and more than 15 injured. TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/KkSmgo71Ga

«Nous pouvons confirmer sept décès jusqu’à présent», a expliqué un responsable de l’hôpital du district de Harda à l’AFP. «Nous avons admis 65 blessés et en avons transféré 10 autres vers un plus grand hôpital», a-t-il ajouté.

Le ministre en chef de l’État indien, Mohan Yadav, a assuré sur X que les médecins des unités des grands brûlés des principaux hôpitaux voisins avaient été invités à «faire les préparatifs nécessaires».

L’usine compte entre 200 et 300 salariés selon Kailash Chand Parte, haut responsable du district, qui coordonne les secours depuis l’entrepôt. Il a précisé que le nombre exact d’individus qui se trouvaient à l’intérieur de l’établissement au moment de la déflagration était difficile à estimer.

«Au moins 10 bâtiments autour du complexe où l’explosion s’est produite ont été endommagés en raison de l’intensité de l'explosion», a indiqué le responsable.

Deeply pained by the loss of lives due to a fire incident in a cracker factory in Harda, Madhya Pradesh. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. I pray for the speedy recovery of the injured.

— Vice President of India (@VPIndia) February 6, 2024