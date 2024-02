Italie : une IA permet de déchiffrer des rouleaux vieux de 2.000 ans carbonisés par l'éruption du Vésuve

Une équipe de chercheurs a réussi à déchiffrer des rouleaux de papyrus vieux de 2.000 ans, et carbonisés à cause de l’éruption du Vésuve, grâce à une intelligence artificielle. Ils ont ainsi été récompensés par un prix de 700.000 dollars.

Mélanger intelligence artificielle et vestiges d’une ville romaine antique peut faire des étincelles. Le «Vesuvius Challenge», un concours d’intelligence artificielle, a permis de déchiffrer des papyrus vieux de 2.000 ans, retrouvés à Herculanum et gravement endommagés par l’éruption du Vésuve qui a enseveli la cité romaine, ainsi que celle de Pompéi, en l'an 79, dans le sud de l'Italie.

Les rouleaux étudiés ont été carbonisés par la chaleur et les débris volcaniques lors de l’éruption du volcan, et ressemblent à des bouts de bois calcinés, jusqu’à présent illisibles. Le groupe d’entrepreneurs et de scientifiques ayant lancé le Vesuvius Challenge, dont fait partie Nat Friedman, fondateur de la plate-forme Github, détenue désormais par Microsoft, avait établi des critères stricts : réussir à déchiffrer au moins 85% des caractères de quatre passages différents d'environ 140 caractères.

Cette mission a été relevée par un trio de chercheurs : Youssouf Nader, doctorant à Berlin, Luke Farritor, un étudiant américain et stagiaire de SpaceX, et Julian Schilliger, étudiant suisse en robotique. Ils ont ainsi remporté un prix de 700.000 dollars.

Ten months ago, we launched the Vesuvius Challenge to solve the ancient problem of the Herculaneum Papyri, a library of scrolls that were flash-fried by the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.





