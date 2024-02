Voici les cinq pays où le taux d'armement par habitant est le plus important

Avec plus d'un milliard d'armes à feu en circulation à l'échelle mondiale, près d'une personne sur huit en est équipée en moyenne. Un chiffre qui cache d'importantes disparités selon les nations. Voici, en proportion de leur population, les cinq pays qui en sont les plus dotés.

C’est l’équivalent d’une arme à feu pour huit habitants. Le Small Arms Survey, un projet de recherche indépendant situé à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, en Suisse, dévoilait les résultats d’une enquête de grande ampleur en 2018. Le projet soulignait que plus d’un milliard de ces armes circulaient dans le monde, dont 857 millions (85 %) étaient entre les mains de civils.

Finlande

Avec 32,4 armes à feu pour 100 habitants, la Finlande est le cinquième pays dans lequel le taux d’armement civil est le plus élevé. Fréquemment touchée par des tueries de masse, notamment dans les écoles, le pays a renforcé sa législation en 2008, après qu’un étudiant avait tué neuf de ses camarades de classe.

À l’époque, toute personne de plus de 15 ans pouvait posséder une arme à feu si elle était inscrite à un club de tir ou si elle détenait un permis de chasse. 12% des 5,2 millions de Finlandais, dont 38.000 mineurs, étaient ainsi armés. Depuis 2011, la limite d’âge a été réhaussée à 20 ans, à condition de détenir un permis de chasse ou d'appartenir à un club de tir depuis au moins deux ans.

Canada, Uruguay, Chypre

Le Canada, l’Uruguay et Chypre se disputent la quatrième place du classement, avec chacun 34,7 armes à feu pour 100 habitants, soit un peu plus d’une arme à feu pour trois habitants.

Le premier d'entre eux est, en valeur absolue, le quatrième pays nord-américain le plus détenteur d’armes à feu en ce qui concerne les civils, avec 12,7 millions d’armes de ce type officiellement en circulation sur le territoire dans ce groupe de la population.

Monténégro, Serbie

Avec quasiment 4 armes pour 10 habitants (39,1 pour 100), la Serbie et le Monténégro rejoignent le trio de tête des pays dans lesquels les civils détiennent, en proportion, le plus d’armes à feu. Malgré ce taux élevé, peu de tueries sont en revanche à déplorer en Serbie, les personnes tuées par balle étant souvent liées de près ou de loin au milieu du banditisme et de la criminalité dans ce pays des Balkans.

Du côté du Monténégro, on notera que l’armée du pays ne compte que 2.000 soldats. Mais aussi que le nombre d’armes à feu détenu par des civils dépasse… celui des ordinateurs.

Yémen

Le Yémen, pays frontalier de l’Afghanistan, est le deuxième pays où les civils possèdent le plus d’armes, rapporté à la population, avec 52,8 armes pour 100 habitants, et est régulièrement le terrain de massacres sanglants.

Il s’agit d’un des pays les plus pauvres au monde, l’instabilité politique ayant fortement affecté la santé économique du pays. Une multitude d’acteurs s’y opposent, et ce, depuis l’unification du pays en 1990. Le pays fait par ailleurs face à une forte implantation d’organisations terroristes, notamment Al-Qaïda.

États-Unis

Sans surprise, les États-Unis arrivent en tête de ce classement, avec plus de deux fois le taux d’armement civil du Yémen : 120,5 armes pour 100 habitants. Dit autrement : plus d’une arme par habitant – le seul pays au monde à atteindre un tel chiffre.

C’est aussi le pays où le nombre d’armes est le plus élevé, avec 393 millions d’armes à feu aux mains de civils. Pour comparaison, en valeur absolue, le deuxième pays dans lequel les civils possèdent le plus d’armes à feu – l'Inde – arrive loin derrière, avec 71 millions. C’est plus de cinq fois moins.

Le pays souffre d’une importante mortalité due à ces armes et fait régulièrement l’objet de tueries : 111 personnes en moyenne en meurent par jour.

Et la France, dans tout ça ? Avec 19,6 armes pour 100 habitants, l’Hexagone est 22ᵉ du classement, à égalité avec l’Allemagne, mais aussi avec l’Irak. Il y circule 12,7 millions d’armes parmi les civils. Elle monte enfin sur trois des podiums (à cinq places) ayant trait à l’Europe, que le Small Arms Survey a publiés.

D'un point de vue de sa dotation militaire en armes à feu, il s'agit du cinquième pays dans toute l’Europe, avec 566.000 armes. En ce qui concerne le nombre d’armes détenues par les forces de l’ordre, le chiffre atteint 497.000, la hissant à la deuxième place des pays européens dans cette catégorie.

Côté armement civil, elle est le troisième pays européen le plus armé après la Russie et l’Allemagne, avec 12,7 millions d’armes à feu détenues. Et, ce, malgré l’illégalité de sa détention sauf autorisation de port d’armes (pour la chasse, par exemple).