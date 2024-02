Elon Musk : le milliardaire affirme qu'il va cesser d'utiliser son numéro de téléphone

Elon Musk tente un nouveau coup pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités sur X en déclarant qu’il n’utilisera plus son numéro de téléphone.

Nouveau coup de promotion d’Elon Musk. Le milliardaire annonce avoir pris une décision qui pourrait s’avérer être une manière de pousser une nouvelle fonctionnalité sur X, dont il est le patron.

Ce dernier a déclaré qu’il allait cesser d’utiliser son numéro de téléphone. Cela signifie en réalité que seules les personnes qui paient la version premium de X pourront le contacter. En effet, X a déployé depuis l’année dernière un nouveau système d’appels audios et vidéos. Si tous les comptes peuvent en recevoir, ce ne sont que les abonnés du système payant qui peuvent réellement les passer, comme l’explique le centre d'aide de la plate-forme.

«Dans quelques mois, je supprimerai mon numéro de téléphone et n’utiliserai X que pour les SMS et les appels audios/vidéos», a tweeté le patron de Tesla. Une tentative de plus pour promouvoir cette fonctionnalité.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024