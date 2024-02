Apple Vision Pro : les critiques d’Elon Musk sur le nouveau casque de réalité virtuelle

Le nouveau casque de réalité virtuelle d’Apple est commercialisé depuis le 2 février dernier, et fait beaucoup parler de lui. Elon Musk a succombé à la tendance et a partagé son avis sur les réseaux sociaux.

Les avis sur le casque de réalité virtuelle d’Apple divergent. Le milliardaire Elon Musk est venu partager le sien sur les réseaux sociaux, en rapportant son expérience. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été emballé.

Depuis sa sortie, les utilisateurs ont déposé de nombreux avis mitigés sur les réseaux sociaux. Alors qu’Apple avait sorti son modèle dans un nombre d’exemplaires limité en attendant le plus de retours possibles pour peaufiner les expériences logicielles offertes par le Vision Pro, le patron de Tesla est venu apporter son expertise.

«J’ai essayé Vision, mais cela ne m’a pas époustouflé», a écrit Elon Musk sur X. Cependant, celui-ci ne s’est pas montré totalement sourd à l’idée que l’Apple Vision pro puisse s’améliorer : «l’iPhone 1 n’était pas génial non plus, à mon avis. D'utilité moindre que les alternatives, tout bien considéré, mais l’iPhone 3 était sans équivoque le meilleur smartphone».

Doesn’t feel like it is there yet. I tried Vision out, but it didn’t blow me away.





iPhone 1 wasn’t great either imo. Lower utility than alternatives, all things considered, but by iPhone 3 it was unequivocally the best “smartphone”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024