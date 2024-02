États-Unis : le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin admis en soins intensifs

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a été admis en soins intensifs, après une nouvelle hospitalisation pour un problème de vessie, a annoncé le Pentagone ce dimanche soir.

Les médecins se montrent rassurants. Le Pentagone a annoncé, via un communiqué ce dimanche soir, le placement en soins intensifs de Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, pour un problème de vessie. «Après une série de tests et d'évaluations, le secrétaire a été admis dans l'unité de soins intensifs du Centre médical militaire national Walter Reed pour des soins de support et une étroite surveillance», indique le document.

Le ministre de la Défense a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour des soins liés au cancer de la prostate dont il souffre. Ces allers-retours à l'hôpital avaient été dissimulés, dans un premier temps, créant un tollé aux États-Unis. «C'était une erreur», avait-il déclaré en marge d'une conférence de presse organisée le 1er février dernier, lors de laquelle il avait publiquement annoncé sa maladie.

«Le problème de vessie actuel ne devrait pas affecter son complet rétablissement prévu. Son pronostic pour le cancer reste excellent», ont assuré les médecins à propos du responsable politique âgé de 70 ans.

La secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks assume désormais les fonctions de cheffe du Pentagone, par intérim, bien que Lloyd Austin a gagné l'hôpital avec «les systèmes de communications classifiées et non classifiées nécessaires» à l'exercice de ses fonctions.