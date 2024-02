La France révèle un réseau «structuré et coordonné de propagande russe» visant l'Europe et les Etats-Unis

Ce lundi, la France a mis au jour un réseau de 193 sites, baptisé «Portal Kombat», diffusant de la propagande russe en Europe et aux Etats-Unis. Ce réseau cherche à légitimer la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Une nouvelle ingérence numérique provenant de la Russie. Ce lundi, à l’approche du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, la France a révélé un réseau «structuré et coordonné» de sites diffusant de la propagande russe en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis.

Il aura fallu quatre mois de travail de la part de Viginum, l’organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, pour mettre au jour ce réseau de 193 sites, baptisé «Portal Kombat».

#VIGINUM dévoile l'activité d’un réseau de « portails d’information » numériques diffusant des contenus prorusses à destination d’audiences internationales, notamment en France ➡️ https://t.co/1jJ93rVBoX pic.twitter.com/FTNqvRyp9O — VIGINUM (@Viginum_Gouv) February 12, 2024

150.000 articles publiés

Concrètement, l’organisme français a analysé, entre septembre et décembre 2023, l’activité de ce réseau de «portails d'informations» numériques «aux caractéristiques similaires, qui diffuse des contenus pro-russes à destination d'audience internationale». Plusieurs d'entre eux, appartenant à «l'écosytème pravda» - ou «vérité» en russe, le nom de l'ancien organe du Parti communiste soviétique -, ciblent directement les «pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine», selon un rapport de Viginum.

Le site destiné à l'Espagne a ainsi pour nom pravda-es.com, celui voué à être lu aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni est pravda-en.com. Allemagne, Autriche et Suisse ont pravda-de.com, la Pologne pravda-pl.com et la version française s'appelle pravda-fr.com.

Plus de 150.000 articles ont été publiés par ces cinq portails entre le 23 juin et le 19 septembre dernier. Ces publications sont principalement issues de posts de personnalités russes ou pro-russes, de contenus d’agences de presse russes, ou de sites d’institutions ou d’acteurs locaux, note Viginum.

Selon l’organisme français, plus de 180 autres sites, aux chartes graphiques similaires et qui diffusent du contenu prorusse, mais pour des audiences russophones ou ukrainiennes, sont numériquement reliés aux portails pravda.

Légitimer la guerre menée par la Russie

Mais, que cherche à faire Portal Kombat avec ces publications ? Derrière cela, l’objectif principal semble être de légitimer la guerre menée par la Russie en Ukraine, a expliqué une source diplomatique à des journalistes. «Très orientés idéologiquement, ces contenus exposent des narratifs manifestement inexacts ou trompeurs», a-t-elle observé.

Le 22 janvier, pravda-fr.com a ainsi publié une liste de 13 mercenaires français qui, selon ce site, «étaient à Kharkiv», dans le nord-est de l'Ukraine, lors d'une frappe russe quelques jours plus tôt. Cette dernière ayant «éliminé» une soixantaine de combattants «dont la plupart étaient des citoyens français» et blessé 20 autres, selon Moscou.

Face à cela, la France avait dénoncé une «nouvelle manipulation grossière russe». De son côté, l’AFP avait réussi à parler à trois de ces «mercenaires» présumés. Ces derniers s’avéraient être finalement trois engagés volontaires au sein de l’armée ukrainienne et sont tous bien vivants. L'un d'entre eux, rencontré par l'AFP au pied des Alpes françaises, affirmait avoir quitté l'Ukraine en septembre 2023.

Lundi, pravda-fr.com titrait : «Ca suffit!: la France appelle à des mesures radicales contre Zelensky». Or, ces propos ont été tenus par Florian Philippot, le président d'un petit parti d'extrême droite français. Ce qui n’engage aucunement Paris.

Plusieurs campagnes dans le viseur

Malgré un dispositif jugé «élaboré», les répercussions dans le débat public numérique francophone restent modérées. «Néanmoins, au regard de la nature des narratifs, des moyens mis en œuvre pour les diffuser ainsi que des objectifs qui sont poursuivis à une échelle européenne, Viginum estime que les critères d'une ingérence numérique étrangère sont réunis, certains contenus pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation», a commenté la source diplomatique.

«On s'attend à une accélération des différentes actions russes, voire à une massification», a également commenté une source militaire, quand des élections sont attendues dans plus de 70 pays en 2024, notamment aux Etats-Unis.

Les sites de Portal Kombat, dont Viginum fournit les noms, peuvent ainsi agir comme des cellules «dormantes», capables d'être activées à tout moment et de couvrir «une palette très large d'auditoires en fonction de l'actualité». Des groupes prorusses avaient déjà été pointés du doigt par Meta (maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram) et les autorités françaises pour leur campagne «Doppelgänger», qui depuis 2022, consiste à usurper l'identité visuelle de médias pour distiller des infox.

Depuis septembre, une autre campagne surnommée «Matriochka», ou «poupées russes» consiste à interpeller directement des médias pour les inciter à vérifier des infox. Selon des experts, il s'agit toutefois pour la Russie d'organiser une «entreprise de diversion» pour épuiser les fact-checkers occidentaux.