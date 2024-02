«Triangle de Weimar» : quelle est cette réunion à laquelle la France participe ce lundi ?

Les ministres des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné, son homologue allemande Annalena Baerbock et le Polonais Radosław Sikorski se retrouvent ce lundi 12 février pour une réunion du «Triangle de Weimar». Mais de quoi s'agit-il ?

Une coopération tripartite pour «l’avenir de notre continent». Ce lundi 12 février, les ministres des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné, allemande Annalena Baerbock et polonais Radosław Sikorski doivent se réunir lors d'une réunion du «Triangle de Weimar», l’occasion de discuter des grands dossiers européens comme l’Ukraine.

Cette réunion - qui porte le nom de la ville où a été fondée la première république allemande en 1991, soit à la fin de la guerre froide, avait pour but initial de rapprocher la Pologne de l’OTAN et de l’Union européenne et de faciliter la réconciliation germano-polonaise.

Un format important pour la concertation avant les négociations européennes, ou encore pour les élections européennes qui ont lieu en juin prochain, par exemple. La dernière réunion avait eu lieu en juin 2023 avec le ministre de l'Economie Bruno le Maire, mais aussi les présidents des deux autres pays.

Ce lundi, plusieurs sujets devraient ainsi être abordés, tels que la défense et la question de l’Ukraine, toujours en guerre avec la Russie, mais aussi la culture et la recherche.

«Le Triangle de Weimar reprend vie»

Depuis octobre dernier, la Pologne est dirigée par une coalition pro-européenne avec à sa tête l’ancien chef du Conseil européen Donald Tusk. Une bonne nouvelle pour Stéphane Séjourné qui a salué, le 15 janvier dernier lors d'un déplacement à Varsovie, le retour de la Pologne dans les négociations tripartites avec l’Allemagne.

«La Pologne est de retour en Europe et avec ceci, l'espoir aussi d'avancer vite sur des réformes européennes essentielles pour nos concitoyens», a avait déclaré le nouveau ministre français des Affaires étrangères. «Le Triangle de Weimar reprend vie et je pense que c'est une bonne chose», avait-il poursuivi lors d'un point de presse conjoint avec son homologue polonais Radoslaw Sikorski.

Ce dernier avait souligné que cette coopération tripartite est une «plate-forme très importante» pour «l'avenir de notre continent». Le chef de la diplomatie française avait alors souligné l'importance de la coopération sur les dossiers de la défense, la protection de l'Etat de droit, la transition énergétique, la coopération dans le nucléaire et les questions migratoires.

Une coopération plus que nécessaire, et particulièrement pour le soutien à l’Ukraine, que les deux ministres ont réitéré à cette occasion. «Les Ukrainiens ont droit d'être fatigués mais pas nous», avait insisté Radoslaw Sikorski. D’autant plus que la Pologne compte parmi les principaux soutiens militaires et politiques de Kiev qui se bat contre l'invasion russe.