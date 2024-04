Voici les 5 villes les plus cyclables dans le monde

D’après une étude menée sur 90 villes et publiée par l’assureur Luko, cinq des municipalités les plus adaptées aux vélos dans le monde seraient situées en Europe, Paris se classe 32e.

Les Pays-Bas et l’Allemagne champions. Moyen de locomotion écologique par excellence, le vélo est au premier plan pour beaucoup de villes dans le monde. Pourtant, en fonction de leur lieu de résidence, les cyclistes ne sont pas tous logés à la même enseigne en termes d’infrastructures permettant une circulation sécurisée.

C’est dans ce cadre que l’assureur Luko a établi son classement des villes les plus cyclables dans le monde en se basant sur différents critères comme les conditions météorologiques, la criminalité (les vols de vélos), la sécurité (nombre de morts à vélo) ou encore les infrastructures et les systèmes de partage et de location de vélos.

Utrecht (Pays-Bas)

Avec plus de la moitié de sa population qui se déplace à vélo, la quatrième ville des Pays-Bas remporte la première place de ce classement. Depuis plus de 30 ans, Utrecht mène une politique en faveur de ce moyen de transport. En août 2019, la municipalité terminait la construction du plus grand parking pour vélos du monde avec ses 12.500 places.

Sur le Vredenburgknoop, l’artère qui conduit à la ville médiévale, circulent quotidiennement plus de 30.000 cyclistes. Ce modèle axé sur la mobilité verte a même été présenté par Sharon Dijksma, maire de la ville lors de la COP26 en 2021 à Glasgow.

Munster (Allemagne)

Située dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Munster détient le titre de capitale du vélo en Allemagne. Avec plus de 39% de ses habitants qui se déplacent sur ce moyen de locomotion et un faible taux de décès sur la route, la municipalité arrive en deuxième position de ce classement.

Anvers (Belgique)

Si la ville du diamant occupe la dernière marche du podium, c’est sans doute grâce à ses 500 km de pistes cyclables où circulent quotidiennement des milliers de bicyclettes. D’après Luko, près de 29% d’usagers se déplacent sur ce moyen de transport.

«Je suis particulièrement content de cette troisième place pour Anvers. (...) Partout des mesures sont prises pour pouvoir davantage rouler à vélo dans les villes», s’était félicité l’échevin anversois de la Mobilité, Koen Kennis en apprenant que sa ville figurait dans ce classement. «Avec nos citoyens, nous sommes en train d’en faire une vraie ville cyclable», avait-il ajouté.

Copenhague (Danemark)

Afin de remplir ses objectifs en termes de réduction des émissions, le Danemark peut compter sur le vélo. Selon les autorités, ils sont cinq fois plus nombreux que les voitures à Copenhague. Il faut dire que la ville investit massivement dans les infrastructures dédiées aux cyclistes.

Comme le rapporte «Les Échos», la municipalité aurait déboursé près de 200 millions d'euros ces dix dernières années pour favoriser la circulation à vélo. Aujourd’hui, Copenhague dispose d’environ 400 kilomètres de pistes cyclables.

Amsterdam (Pays-Bas)

Tout comme à Copenhague, il y aurait plus de vélos que d’habitants dans la ville néerlandaise. De leur côté, les autorités entendent développer la présence de ce moyen de transport. L’été dernier, la ville avait même fermé l’une de ses principales artères aux voitures pendant six semaines. Pourtant, avec plus de 1.000 accidents pour 100.000 cyclistes, Amsterdam ne parvient pas à se hisser en tête du classement.