Sénégal : la Cour constitutionnelle invalide le report de la présidentielle

La Cour constitutionnelle sénégalaise a abrogé ce jeudi le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre, assurant que la loi adoptée le 5 février par l’Assemblée nationale était contraire à la Constitution.

Le report de l’élection présidentielle au Sénégal a plongé le pays dans le chaos. À quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale samedi 3 février dernier, le président de la République Macky Sall avait approuvé un projet de loi visant à repousser la présidentielle, initialement prévue le 25 février, au 15 décembre prochain. Mais ce jeudi, la Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé le report de la présidentielle.

Le chef de l’État Macky Sall avait justifié à la télévision le report de la présidentielle en invoquant un différend entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, dans un contexte de «conflit ouvert sur fond d’une supposée affaire de corruption de juges». Mais la juridiction a assuré que la loi adoptée par l’Assemblée nationale qui maintiendrait le président Macky Sall à son poste jusqu’à la prise de fonction de son successeur, était «contraire à la Constitution».

Face au report de l’élection, plus d’une dizaine de candidats de l’opposition s’étaient rassemblés dimanche 4 février à Dakar, dénonçant un «coup d’État constitutionnel».

Des affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants avaient éclaté, provoquant le décès de trois personnes et l’arrestation d’une dizaine, parmi lesquelles la candidate Anta Babacar Ngom et l’ancienne première ministre Aminata Touré, qui avaient été relâchées dans la nuit.