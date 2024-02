«Un parfait endroit pour coordonner des attaques» : ce que l'on sait de la nouvelle base chinoise en Antarctique

Pékin a présenté sa nouvelle base, la «Qinling Station», située dans une zone libre de glace en Antarctique. L’établissement serait dédié à «la recherche scientifique et à la promotion de la paix et du développement durable».

Le cinquième centre de recherche chinois situé dans la mer de Ross, en Antarctique, est opérationnel depuis le mercredi 7 février, a annoncé l’agence de presse Xinhua. L'établissement, baptisé le «Qinling Station», évoque dans sa structure la constellation de la Croix du Sud, et peut être occupé toute l’année.

Les travaux de la «Qinling Station», entamés en 2018, avaient été retardés en raison de la pandémie de Covid-19. En novembre dernier, une flotte de plus de 460 travailleurs avait été envoyée dans la zone libre de glace du pôle Sud pour finaliser la construction. La station de recherche de 5.244 m2 pourrait accueillir 80 personnes en période estivale, et 30 en hiver.

China's fifth scientific station in Antarctica, Qinling Station, which started operation on Wednesday, will offer strong support for international research, a Chinese official said. pic.twitter.com/t4xrZIQu48

— China Xinhua News (@XHNews) February 8, 2024