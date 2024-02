Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron affirme que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne peut «être exclu»

Emmanuel Macron a affirmé, ce lundi soir, que l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien ne devait pas «être exclu» à l'avenir, estimant néanmoins qu'il n'y avait «pas de consensus» à ce stade pour cette hypothèse.

«Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre», a expliqué le président français à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine.

Une coalition pour livrer des missiles

Le président français a également annoncé lundi que les alliés de l'Ukraine allaient créer une coalition pour livrer des missiles de moyenne et longue portée à l'Ukraine.

Il a été décidé de «créer une coalition pour les frappes dans la profondeur et donc les missiles et bombes de moyenne et longue portée», a-t-il annoncé à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine.