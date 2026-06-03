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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe F avec le Japon, les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie

La Tunisie fera son entrée en lice contre la Suède. La Tunisie fera son entrée en lice contre la Suède. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe F de la Coupe du monde 2026 est composé du Japon, des Pays-Bas, qui font partie des outsiders de la compétition, de la Suède et de la Tunisie.

Japon 🇯🇵

PosteJoueurClub
GardienZion SuzukiParme (Italie)
GardienKeisuke OsakoSanfrecce Hiroshima (Japon)
GardienTomoki HayakawaKashima Antlers (Japon)
DéfenseurYukinari SugawaraWerder Brême (Allemagne)
DéfenseurTakehiro TomiyasuAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurKo ItakuraAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurHiroki ItoBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurTsuyoshi WatanabeFeyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
DéfenseurShogo TaniguchiSaint-Trond (Belgique)
DéfenseurAyumu SekoLe Havre (France)
DéfenseurYuto NagatomoFC Tokyo (Japon)
DéfenseurJunnosuke SuzukiFC Copenhague (Danemark)
MilieuWataru EndoLiverpool (Angleterre)
MilieuKaishu SanoMayence (Allemagne)
MilieuAo TanakaLeeds (Angleterre)
MilieuDaichi KamadaCrystal Palace (Angleterre)
MilieuRitsu DoanFrancfort (Allemagne)
MilieuJunya ItoGenk (Belgique)
MilieuTakefusa KuboReal Sociedad (Espagne)
MilieuKeito NakamuraReims (France)
AttaquantAyase UedaFeyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
AttaquantKoki OgawaNimègue (Pays-Bas)
AttaquantKento ShiogaiWolfsburg (Allemagne)
AttaquantYuito SuzukiFribourg (Allemagne)
AttaquantKeisuke GotoSaint-Trond (Belgique)
AttaquantDaizen MaedaCeltic Glasgow (Écosse)

Pays-Bas 🇳🇱

PosteJoueurClub
GardienMark FlekkenBayer Leverkusen (Allemagne)
GardienRobin RoefsSunderland (Angleterre)
GardienBart VerbruggenBrighton (Angleterre)
DéfenseurNathan AkéManchester City (Angleterre)
DéfenseurVirgil van DijkLiverpool (Angleterre)
DéfenseurDenzel DumfriesInter Milan (Italie)
DéfenseurJan Paul van HeckeBrighton (Angleterre)
DéfenseurJurriën TimberArsenal (Angleterre)
DéfenseurJorrel HatoChelsea (Angleterre)
DéfenseurMicky van de VenTottenham (Angleterre)
MilieuRyan GravenberchLiverpool (Angleterre)
MilieuFrenkie de JongBarcelone (Espagne)
MilieuJustin KluivertBournemouth (Angleterre)
MilieuTeun KoopmeinersJuventus Turin (Italie)
MilieuTijjani ReijndersManchester City (Angleterre)
MilieuMarten de RoonAtalanta Bergame (Italie)
MilieuGuus TilPSV Eindhoven (Pays-Bas)
MilieuQuinten TimberOlympique de Marseille (France)
MilieuMats WiefferBrighton (Angleterre)
AttaquantBrian BrobbeySunderland (Angleterre)
AttaquantMemphis DepayCorinthians (Brésil)
AttaquantCody GakpoLiverpool (Angeleterre)
AttaquantNoa LangGalatasaray (Turquie)
AttaquantDonyell MalenAS Rome (Italie)
AttaquantCrysencio SummervilleWest Ham United (Angleterre)
AttaquantWout WeghorstAjax Amsterdam (Pays-Bas)

Suède 🇸🇪

PosteJoueurClub
GardienViktor JohanssonStoke City (Angleterre)
GardienKristoffer NordfeldtAIK (Suède)
GardienJacob ZetterströmDerby County (Angleterre)
DéfenseurHjalmar EkdalBurnley (Angleterre)
DéfenseurGabriel GudmundssonLeeds (Angleterre)
DéfenseurIsak HienAtalanta Bergame (Italie)
DéfenseurEmil HolmJuventus Turin (Italie)
DéfenseurGustaf LagerbielkeBraga (Portugal)
DéfenseurVictor LindelöfAston Villa (Angleterre)
DéfenseurEric SmithSankt Pauli (Allemagne)
DéfenseurCarl StarfeltCelta Vigo (Espagne)
DéfenseurDaniel SvenssonBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuYasin AyariBrighton (Angleterre)
MilieuLucas BergvallTottenham (Angleterre)
MilieuElliot StroudMjällby (Suède)
MilieuJesper KarlströmUdinese (Italie)
MilieuBesfort ZeneliUnion Saint-Gilloise (Belgique)
MilieuKen SemaPaphos (Chypre)
MilieuMattias SvanbergWolfsburg (Allemagne)
AttaquantTaha AliMalmö (Suède)
AttaquantAlexander BernhardssonHolstein Kiel (Allemagne)
AttaquantAnthony ElangaNewcastle (Angleterre)
AttaquantViktor GyökeresArsenal (Angleterre)
AttaquantAlexander IsakLiverpool (Angleterre)
AttaquantGustaf NilssonBruges (Belgique)
AttaquantBenjamin NygrenCeltic Glasgow (Écosse)

Tunisie 🇹🇳

PosteJoueurClub
GardienAbdelmouhib ChamakhClub Africain (Tunisie)
GardienAymen DahmenCS Sfax (Tunisie)
GardienBen HassenES Sahel (Tunisie)
DéfenseurYan ValéryYoung Boys de Berne (Suisse)
DéfenseurMoutaz NeffatiNorköpping (Suède)
DéfenseurDylan BronnServette Genève (Suisse)
DéfenseurAdem ArousKasimpasa (Turquie)
DéfenseurOmar RekikMaribor (Slovénie)
DéfenseurRaed ChikhaouiMonastir (Tunisie)
DéfenseurMontassar TalbiLorient (France)
DéfenseurAli AbdiNice (France)
DéfenseurMohamed Amine Ben HamidaES Tunis (Tunisie)
MilieuElyes SkhiriEintracht Francfort (Allemagne)
MilieuMohamed Hadj-MahmoudFC Lugano (Suisse)
MilieuRani KhediraUnion Berlin (Allemagne)
MilieuAnis Ben SlimaneNorwich City (Angleterre)
MilieuHannibal MejbriBurnley (Angleterre)
MilieuIsmaël GharbiAugsbourg (Allemagne)
MilieuMorthada Ben OuanesKasimpasa (Turquie)
AttaquantElias AchouriFC Copenhague (Danemark)
AttaquantKhalil AyariPSG (France)
AttaquantFiras ChaouatClub Africain (Tunisie)
AttaquantHazem MastouriDinamo Makhachkala (Russie)
AttaquantElias SaadHanovre (Allemagne)
AttaquantRayan ElloumiVancouver Whitecaps (Canada)
AttaquantSébastian TounektiCeltic Glasgow (Écosse)
FootballCoupe du monde 2026JaponPays-BasSuèdeTunisie

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