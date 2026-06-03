Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe F avec le Japon, les Pays-Bas, la Suède et la Tunisie

Le groupe F de la Coupe du monde 2026 est composé du Japon, des Pays-Bas, qui font partie des outsiders de la compétition, de la Suède et de la Tunisie.
Japon 🇯🇵
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Zion Suzuki
|Parme (Italie)
|Gardien
|Keisuke Osako
|Sanfrecce Hiroshima (Japon)
|Gardien
|Tomoki Hayakawa
|Kashima Antlers (Japon)
|Défenseur
|Yukinari Sugawara
|Werder Brême (Allemagne)
|Défenseur
|Takehiro Tomiyasu
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Ko Itakura
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Hiroki Ito
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Tsuyoshi Watanabe
|Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Shogo Taniguchi
|Saint-Trond (Belgique)
|Défenseur
|Ayumu Seko
|Le Havre (France)
|Défenseur
|Yuto Nagatomo
|FC Tokyo (Japon)
|Défenseur
|Junnosuke Suzuki
|FC Copenhague (Danemark)
|Milieu
|Wataru Endo
|Liverpool (Angleterre)
|Milieu
|Kaishu Sano
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Ao Tanaka
|Leeds (Angleterre)
|Milieu
|Daichi Kamada
|Crystal Palace (Angleterre)
|Milieu
|Ritsu Doan
|Francfort (Allemagne)
|Milieu
|Junya Ito
|Genk (Belgique)
|Milieu
|Takefusa Kubo
|Real Sociedad (Espagne)
|Milieu
|Keito Nakamura
|Reims (France)
|Attaquant
|Ayase Ueda
|Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
|Attaquant
|Koki Ogawa
|Nimègue (Pays-Bas)
|Attaquant
|Kento Shiogai
|Wolfsburg (Allemagne)
|Attaquant
|Yuito Suzuki
|Fribourg (Allemagne)
|Attaquant
|Keisuke Goto
|Saint-Trond (Belgique)
|Attaquant
|Daizen Maeda
|Celtic Glasgow (Écosse)
Pays-Bas 🇳🇱
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mark Flekken
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Gardien
|Robin Roefs
|Sunderland (Angleterre)
|Gardien
|Bart Verbruggen
|Brighton (Angleterre)
|Défenseur
|Nathan Aké
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Virgil van Dijk
|Liverpool (Angleterre)
|Défenseur
|Denzel Dumfries
|Inter Milan (Italie)
|Défenseur
|Jan Paul van Hecke
|Brighton (Angleterre)
|Défenseur
|Jurriën Timber
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Jorrel Hato
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Micky van de Ven
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Ryan Gravenberch
|Liverpool (Angleterre)
|Milieu
|Frenkie de Jong
|Barcelone (Espagne)
|Milieu
|Justin Kluivert
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Teun Koopmeiners
|Juventus Turin (Italie)
|Milieu
|Tijjani Reijnders
|Manchester City (Angleterre)
|Milieu
|Marten de Roon
|Atalanta Bergame (Italie)
|Milieu
|Guus Til
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Milieu
|Quinten Timber
|Olympique de Marseille (France)
|Milieu
|Mats Wieffer
|Brighton (Angleterre)
|Attaquant
|Brian Brobbey
|Sunderland (Angleterre)
|Attaquant
|Memphis Depay
|Corinthians (Brésil)
|Attaquant
|Cody Gakpo
|Liverpool (Angeleterre)
|Attaquant
|Noa Lang
|Galatasaray (Turquie)
|Attaquant
|Donyell Malen
|AS Rome (Italie)
|Attaquant
|Crysencio Summerville
|West Ham United (Angleterre)
|Attaquant
|Wout Weghorst
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
Suède 🇸🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Viktor Johansson
|Stoke City (Angleterre)
|Gardien
|Kristoffer Nordfeldt
|AIK (Suède)
|Gardien
|Jacob Zetterström
|Derby County (Angleterre)
|Défenseur
|Hjalmar Ekdal
|Burnley (Angleterre)
|Défenseur
|Gabriel Gudmundsson
|Leeds (Angleterre)
|Défenseur
|Isak Hien
|Atalanta Bergame (Italie)
|Défenseur
|Emil Holm
|Juventus Turin (Italie)
|Défenseur
|Gustaf Lagerbielke
|Braga (Portugal)
|Défenseur
|Victor Lindelöf
|Aston Villa (Angleterre)
|Défenseur
|Eric Smith
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Défenseur
|Carl Starfelt
|Celta Vigo (Espagne)
|Défenseur
|Daniel Svensson
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Yasin Ayari
|Brighton (Angleterre)
|Milieu
|Lucas Bergvall
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Elliot Stroud
|Mjällby (Suède)
|Milieu
|Jesper Karlström
|Udinese (Italie)
|Milieu
|Besfort Zeneli
|Union Saint-Gilloise (Belgique)
|Milieu
|Ken Sema
|Paphos (Chypre)
|Milieu
|Mattias Svanberg
|Wolfsburg (Allemagne)
|Attaquant
|Taha Ali
|Malmö (Suède)
|Attaquant
|Alexander Bernhardsson
|Holstein Kiel (Allemagne)
|Attaquant
|Anthony Elanga
|Newcastle (Angleterre)
|Attaquant
|Viktor Gyökeres
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Alexander Isak
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Gustaf Nilsson
|Bruges (Belgique)
|Attaquant
|Benjamin Nygren
|Celtic Glasgow (Écosse)
Tunisie 🇹🇳
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Abdelmouhib Chamakh
|Club Africain (Tunisie)
|Gardien
|Aymen Dahmen
|CS Sfax (Tunisie)
|Gardien
|Ben Hassen
|ES Sahel (Tunisie)
|Défenseur
|Yan Valéry
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Défenseur
|Moutaz Neffati
|Norköpping (Suède)
|Défenseur
|Dylan Bronn
|Servette Genève (Suisse)
|Défenseur
|Adem Arous
|Kasimpasa (Turquie)
|Défenseur
|Omar Rekik
|Maribor (Slovénie)
|Défenseur
|Raed Chikhaoui
|Monastir (Tunisie)
|Défenseur
|Montassar Talbi
|Lorient (France)
|Défenseur
|Ali Abdi
|Nice (France)
|Défenseur
|Mohamed Amine Ben Hamida
|ES Tunis (Tunisie)
|Milieu
|Elyes Skhiri
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Milieu
|Mohamed Hadj-Mahmoud
|FC Lugano (Suisse)
|Milieu
|Rani Khedira
|Union Berlin (Allemagne)
|Milieu
|Anis Ben Slimane
|Norwich City (Angleterre)
|Milieu
|Hannibal Mejbri
|Burnley (Angleterre)
|Milieu
|Ismaël Gharbi
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Morthada Ben Ouanes
|Kasimpasa (Turquie)
|Attaquant
|Elias Achouri
|FC Copenhague (Danemark)
|Attaquant
|Khalil Ayari
|PSG (France)
|Attaquant
|Firas Chaouat
|Club Africain (Tunisie)
|Attaquant
|Hazem Mastouri
|Dinamo Makhachkala (Russie)
|Attaquant
|Elias Saad
|Hanovre (Allemagne)
|Attaquant
|Rayan Elloumi
|Vancouver Whitecaps (Canada)
|Attaquant
|Sébastian Tounekti
|Celtic Glasgow (Écosse)