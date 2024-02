Israël-Hamas : Tsahal va cesser ses opérations militaires à Gaza pendant le ramadan, affirme Joe Biden

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a affirmé ce lundi soir qu'Israël cesserait ses «opérations» à Gaza lors du ramadan dans le cadre d'une trêve.

«Le ramadan arrive et il y a eu un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans des opérations durant le ramadan, afin de nous donner le temps de faire sortir tous les otages» détenus par le groupe terroriste, a déclaré le président américain dans un entretien à la télévision américaine NBC.

President Biden expresses hope that there will be a cease-fire in the Israel-Hamas war by next week. https://t.co/iOOMmG8K55 pic.twitter.com/rre9wE1AyB

— NBC News (@NBCNews) February 26, 2024