Israël-Hamas : la Jordanie largue de l'aide humanitaire «directement à la population»

L’armée jordanienne a déclaré, lundi 26 février, qu'une série de largages d’aide humanitaire, de nourriture et d’autres fournitures a été effectuée «directement à la population» palestinienne de la bande de Gaza, toujours assiégée, dont un par un avion de l’armée française.

Le conflit s'enlise et l'aide fournie par les pays voisins de la Palestine continue d'affluer. Les forces jordaniennes ont effectué lundi 26 février «quatre largages aériens transportant de l’aide à la population de Gaza», suivant l’ordre du roi Abdallah II de Jordanie, selon un communiqué.

L’opération a eu pour but «d’acheminer l’aide directement à la population et à la larguer le long de la côte de la bande de Gaza, du nord au sud», précise l’armée dans un communiqué. Il s’agit selon le texte de fournitures de secours et alimentaires, y compris des repas prêts à être consommés, à grande valeur nutritionnelle, pour soulager la souffrance de la population dans la bande de Gaza.

«Quatre avions C-130, dont l’un appartenant aux forces armées françaises», ont effectué les livraisons, a-t-il ajouté. La Jordanie a mené seize opérations de largage d’aides humanitaires et médicales depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, destinées notamment à un hôpital de campagne jordanien dans le nord du territoire palestinien.

empêcher un génocide dans la bande de Gaza

La situation humanitaire ne cesse d’empirer dans la bande de Gaza où le bureau de coordination de l’aide humanitaire (Ocha) a mis en garde samedi contre «une menace de famine de masse» faute d’approvisionnements suffisants en eau et nourriture.

Les ONG de défense des droits de l’homme Amnesty International et Human Rights Watch ont accusé lundi Israël de continuer à limiter l’aide humanitaire malgré la demande de la Cour internationale de justice (CIJ) de tout faire pour empêcher un génocide dans la bande de Gaza. En novembre dernier, Israël a dit avoir coordonné un largage aérien d’aide humanitaire avec la Jordanie.

La guerre à Gaza a éclaté après l’attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre qui a entraîné la mort d’au moins 1.160 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. L’offensive militaire lancée en représailles par Israël a jusqu’ici tué près de 30.000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants dans la bande de Gaza assiégée, selon le ministère de la Santé du Hamas.