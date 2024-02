Mort d'Alexeï Navalny : qui est Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant russe ?

Ce mardi 27 février, Ioulia Navalnaïa, veuve de l’opposant russe Alexeï Navalny, doit s’exprimer au Parlement européen. Une femme dont la vie a été boulversée durnt les 26 années qu'a duré leur relation.

Une figure politique malgré elle. Le 16 février dernier, Ie monde apprenait la mort d’Alexeï Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine. Ce mardi, sa veuve Ioulia Navalnaïa sera présente au Parlement européen, afin de commémorer la vie de cet activiste russe anti-corruption.

Ioulia Navalnaïa n’a pas eu le temps de digérer la triste nouvelle de la mort de son mari Alexeï Navalny qu’elle se retrouvait déjà sur scène, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, organisée le jour-même du décès.

Et c’est sous les applaudissements du public qu’elle a commencé son discours, émue mais digne : «Je me suis demandée si je devais rester ici devant vous ou si je devais retourner auprès de mes enfants et je me suis demandé ce qu'aurait fait Alexeï à ma place et je suis sûre qu'il se serait tenu ici sur cette scène».

Pour celle qui est diplômée en économie, son mari était un véritable «héros». Ensemble, ils ont partagé 26 ans de vie commune.

Un soutien indéfectible

Au cours de ces 26 ans, Ioulia Navalnaïa a toujours été au côté de son conjoint. Elle a notamment été son premier soutien lors des grandes manifestations qu'il a mobilisées en Russie.

Une présence en continu qui a même sauvé la vie de l’activiste anti-corruption, lorsqu’il a été empoisonné en Sibérie par une substance de «type Novitchok», un puissant agent innervant. Sa femme s’est battue contre les médecins russes pour qu’il puisse quitter le pays pour l'Allemagne, alors même qu'il se trouvait dans le coma.

Cinq mois plus tard, elle a accepté de prendre le risque, avec lui, de revenir à Moscou, en sachant pertinemment qu’il allait être arrêté. Le couple a finalement été séparé par les forces de l’ordre lors de leur atterrissage. Ioulia Navalnaïa, elle, a été accueillie par une foule de partisans qui scandaient son nom.

Et lorsque la sentence est tombée pour Alexeï Navalny, à savoir 19 ans de prison, la femme du principal opposant russe a toujours gardé espoir : «J'espère et je crois que je verrai Alexeï libre. Rien n'est impossible quand vous êtes amoureux», a-t-elle déclaré au quotidien allemand Der Spiegel en 2023.

Malheureusement, le couple n’a jamais eu l’occasion de se revoir. Alexeï Navalny laisse ainsi derrière lui sa femme, mais aussi leurs deux enfants.

Les époux ont toujours exposé leur vie commune. De quoi marquer leur opposition totale avec Vladimir Poutine, divorcé et dont la vie de famille est très secrète.

Une prochaine rivale de Vladimir Poutine ?

Surnommée «la Première dame de l'opposition russe» par la presse, Ioulia Navalnaïa a toujours été projetée sur le devant de la scène politique russe, notamment par les partisans d’Alexeï Navalny qui ont décelé en elle une potentielle adversaire de Vladimir Poutine.

Mais par le passé, elle a déjà prévenu qu'elle ne souhaitait pas suivre les pas de Svetlana Tikhanovskaïa, devenue la cheffe de l'opposition biélorusse lorsque son mari Sergueï Tikhanovski avait été placé en détention. Ioulia Navalnaïa s’est toujours considérée être une mère et une compagne avant tout.

Néanmoins, la mort brutale de son mari pourrait changer sa vision des choses et la transformer en digne héritière de son combat. En effet, le 19 février, alors qu’elle était reçue par les dirigeants de l’Union européenne, Ioulia Navalnaïa a affirmé qu’elle poursuivrait «l'œuvre d'Alexeï Navalny. Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi».

«Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer», a-t-elle ajouté.

Enfin, lors de son discours à la Conférence de Munich sur la sécurité, Ioulia Navalnaïa a mis en garde le dirigeant russe : «Je voudrais que Vladimir Poutine, tout son personnel, tout son entourage, tout son gouvernement, ses amis, sachent qu'ils seront punis pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari», assurant que «ce jour viendra très bientôt».