Football : quand un joueur du Spartak Moscou brise le trophée de la Coupe de Russie que le club venait de remporter (vidéo)

Quelques minutes après avoir remporté la Coupe de Russie avec le Spartak Moscou ce dimanche, Pablo Solari a brisé le trophée à côté des supporters.

Une scène improbable. Ce dimanche, à l’issue de la victoire du club du Spartak Moscou face à Krasnodar en Coupe de Russie de football après la séance de tirs au but, les joueurs ont voulu célébrer avec le trophée, mais l’un d’entre eux a un peu trop forcé devant les fans.

¡EL TROFEO, PABLO! 😂



Solari y Barco se consagraron campeones de la Copa de Rusia con el Spartak de Moscú y, durante los festejos, el exTalleres tuvo un pequeño problema... 🏆 pic.twitter.com/r8hlfBGwla — TyC Sports (@TyCSports) May 24, 2026

Pablo Solari, jeune joueur argentin du Spartak, a fait le tour du stade avec le trophée dans les mains. Mais au moment de le brandir devant les supporters dans la tribune, la récompense, constituée en grande partie en verre, s’est brisé.

Une séquence de quelques secondes, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et évidemment fait rire tout le monde.