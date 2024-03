L'homme le plus riche d'Inde organise une fête pré-nuptiale pour son fils avec Rihanna et 1.200 invités

Mukesh Ambani, l’homme le plus fortuné d’Inde, a organisé ce vendredi de somptueuses festivités en amont du mariage de son fils, avec pas moins de 1.200 invités, dont Rihanna ou encore Mark Zuckerberg.

Cela pourrait devenir le mariage de l’année. Mukesh Ambani et son épouse Nita Ambani ont vu les choses en grand à l’approche du mariage de leur fils, en organisant de grandes festivités au cours desquelles il a invité plusieurs personnalités figurants parmi les plus influentes du monde.

Parmi elles, Rihanna, qui doit présider au divertissement de la cérémonie, le patron de Meta, Mark Zuckerberg et Ivanka Trump. Des photographies diffusées par les médias indiens ainsi que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont notamment confirmé leur arrivée.

Selon India Today, un cachet de 9 millions de dollars a été offert à la chanteuse américaine. Des patrons de grandes entreprises internationales, des stars de Bollywood et des hommes politiques doivent également participer aux festivités.

Un étalage de fortune

À 66 ans, l’indien Mukesh Ambani, président du géant pétrole et des télécommunications Reliance Industries, est la plus grande fortune d’Asie et la 10e du monde, pesant plus de 116 milliards de dollars, d’après la liste du magazine Forbes.

En 2018, il avait déjà organisé le mariage de sa fille, qui lui avait coûté 100 millions de dollars, avec un concert privé de la pop star Beyoncé. Le milliardaire compte bien réitérer cela avec le mariage de son fils Anant et de sa fiancée Radhika Merchant.

Les célébrations ont débuté le mercredi 28 février, avec un dîner offert aux 50.000 habitants de Jamnagar, le berceau de Reliance. Bill Gates, les ex-Premiers ministres suédois et canadiens, Carl Bildt et Stephen Harper ou encore le roi du Bhoutan figurent également dans la liste des invités.

Le patron de Disney doit aussi être présent, dans le cadre d’un accord conclu entre Reliance Industries et Walt Disney, visant à fusionner leurs activités. Cela permettra de créer un géant du divertissement de 8,5 milliards de dollars dans le pays le plus peuplé du monde et cinquième économie mondiale.