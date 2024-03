Armée : dans quels pays les militaires français sont-ils déployés ?

Avec 205.000 membres actifs, l'armée française est la plus importante d'Europe. Présente sur tous les continents, elle assure de multiples opérations extérieures de combat, de protection ou de formation, sous l’égide de la France, de l’UE, de forces multinationales ou de l’Otan. Voici les lieux où sont déployés les militaires français dans le monde.

Une présence militaire globale. Près de 10.000 militaires français sont actuellement engagés au sein des forces «pré-positionnées» à l'étranger. Ces militaires participent à la protection de nos ressortissants et à la défense de nos intérêts, contribuent à la prévention et à la gestion de crises et se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin, ou à venir en soutien des différentes opérations extérieures (OPEX).

Depuis 1995, les armées françaises ont été engagées dans quelque 106 opérations menées à l’extérieur des frontières nationales. Pour des raisons géostratégiques, les forces françaises sont actuellement déployées majoritairement en Afrique, en Europe, mais aussi dans le Levant. De nombreuses forces aériennes et navales quadrillent également le globe pour se tenir en appui des différentes opérations.

Gabon

La France déploie des forces armées au Gabon depuis l'indépendance du pays en 1960, conformément aux accords de défense d'août 1960. La France dispose au Gabon d'une des quatre bases militaires permanentes pré-positionnées en Afrique (avec le Sénégal, Djibouti et la Côte d’Ivoire). Avec 370 militaires déployés, les «éléments français au Gabon» (EFG) constituent un des deux pôles opérationnels de coopération (POC) français sur la façade ouest-africaine, l’autre étant celui des «éléments français au Sénégal» (EFS). La mission principale de ces militaires est une coopération avec les forces locales pour accompagner les États africains dans le renforcement de leurs capacités de sécurité collective pour contribuer à la stabilité régionale.

Côte d’Ivoire

Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises en Côte d’Ivoire sont présentes au titre de l’accord de partenariat de défense de 2012 qui scelle une proximité entre la France et la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés forment la réserve opérationnelle des armées pour l’Afrique centrale et de l’Ouest et sont chargés d’appuyer et de soutenir les opérations dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre un partenariat militaire opérationnel avec la République de Côte d’Ivoire. Cette coopération assure une présence française dans le golfe de Guinée, qui permet à la fois de garantir la sécurité des près de 80.000 ressortissants français dans la région, mais aussi d’être présents dans un espace maritime crucial : 12% du pétrole importé en France transitent par cette zone.

Sénégal

Créés le 1er août 2011, à la suite du traité signé entre la France et le Sénégal, les éléments français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un «pôle opérationnel de coopération» (POC), d’environ 350 soldats. Les EFS réalisent des missions de formation et d’entraînement au profit des armées locales, à la demande des pays partenaires, et notamment du Sénégal. Ces formations s’inscrivent dans le cadre d’une véritable stratégie visant à consolider le niveau opérationnel des unités locales. L’objectif est de pouvoir générer des armées capables d'être opérationnelles et efficaces dans le temps face aux crises sécuritaires qui touchent la région.

Djibouti

La présence des forces françaises sur le territoire djiboutien est encadrée par le Traité de coopération en matière de défense signé le 21 décembre 2011 entre la République de Djibouti et la France. Ces forces françaises constituent le contingent le plus important de militaires français en Afrique. En raison de la position géographique du pays, cette présence militaire est définie comme une priorité géostratégique pour la France. De 4.300 lors de l’indépendance du pays en 1977, les effectifs sont passés à 2.000 soldats dans les années 2000, puis à 1.500 aujourd’hui.

Outre l’objectif de lutter contre la piraterie et le banditisme en mer Rouge et autour de la Corne de l'Afrique, cette présence a permis un déploiement rapide dans le cadre d’opérations antiterroristes en Afrique, telles que «Barkhane», mais aussi «Tamour» en Jordanie puis «Chammal» en Irak (2014-2015), ou encore «Sangaris» en République Centrafricaine. La base sert aussi de lieu d'entraînement pour les forces spéciales.

Émirats arabes unis

Le 15 janvier 2008, un accord intergouvernemental fixant la création d’une implantation militaire française permanente aux Émirats arabes unis (EAU) a été signé. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique pour la France qui considère la région comme une zone d’intérêt majeure. Composée de près de 650 soldats, il s'agit de la cinquième base militaire permanente à l'étranger en dehors des quatre situées en Afrique. Son rôle consiste en l'appuie des moyens militaires français déployés dans le golfe arabo-persique et dans le nord de l’océan Indien. Elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de combat en zone désertique et en zone urbaine.

Irak

Lancée le 19 septembre 2014, l’opération «Chammal» représente le volet français de l’opération internationale «Inherent resolve» qui rassemble 80 pays et 5 organisations internationales. L'opération «Chammal» apporte un soutien militaire aux forces irakiennes engagées dans la lutte contre Daech. En parallèle, les activités d’accompagnement, de conseil, et de formation de la coalition internationale visent à permettre aux autorités politiques et militaires irakiennes d’assurer seules la sécurité de leur pays. 600 militaires français ainsi que 10 rafales sont mobilisés pour cette opération qui s'étend majoritairement en Irak, mais aussi dans la Syrie voisine.

Liban

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Elle déploie près de 700 soldats dans le pays, dans le cadre de l’opération «Daman», nom de la participation française à la force internationale. Le contingent français arme principalement la «Force Commander Reserve» (FCR), qui est en mesure d’intervenir très rapidement au profit de tous les contingents déployés sur l'ensemble de la zone d’action de la FINUL. L’objectif de cette mission est le maintien de la sécurité dans le pays et la formation de soldats libanais.

Estonie

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a décidé de renforcer sa présence dans les États baltes, en participant notamment à la mission «Lynx», une contribution française à la mission «EFP» (Enhanced Forward Presence) de l’OTAN. Un groupement de militaires français est ainsi présent en Estonie, sous mandat de l'OTAN, au sein d'un bataillon britannique situé à Tapa. En mars 2023, la France a doté son contingent de véhicules blindés, lourds et légers, ainsi que de canons de type Caesar, apportant une plus-value conséquente au bataillon multinational en Estonie.

Roumanie

En réponse à la guerre en Ukraine et à la demande des alliés, la France, par l'intermédiaire de l'Otan, a participé dès le 28 février 2022, soit à peine 4 jours après l’invasion russe, au déploiement en Roumanie du bataillon «fer de lance» de l'organisation militaire internationale. La mise en place de ce bataillon d’alerte a permis de déployer en quelques jours une force de plus de 500 militaires français sur le terrain. Depuis le 1er mai 2022, la force déployée a pris la forme d’un bataillon multinational dont la France est une nation cadre. La France a donc envoyé des effectifs supplémentaires dont un «détachement de défense sol-air MAMBA», un «Échelon de soutien national» (ESN) et un élément avancé de niveau «Brigade Forward Command Element» (BFCE). Au total, plus de 1.000 soldats français composent le dispositif en Roumanie.

En mer et dans les airs

En plus d'une présence militaire globale, constituée de contingents permanents, et de forces impliquées dans des opérations extérieures, la France dispose également d'une force navale et aérienne avec de nombreuses unités qui quadrillent le globe, prêtes à intervenir en appui des forces en présence dans les conflits ou les opérations. En mer, des porte-avions dont le Charles de Gaulle, ainsi que de multiples frégates parcourent les océans du monde entier, pour se tenir en soutien de toutes les troupes françaises. Près de 3.000 marins sont ainsi actuellement déployés en Méditerranée. Ces forces participent également à de multiples missions de sécurisation des espaces maritimes, à la lutte contre les différents trafics, ou encore au respect des lois sur l'immigration.

Dans les airs, les forces aériennes françaises participent également à de nombreuses missions d'appui et de soutien des opérations extérieures engagées par la France.