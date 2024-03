Etats-Unis : Nikki Haley remporte sa première primaire républicaine à Washington DC

Nikki Haley, la seule candidate républicaine encore en lice contre Donald Trump, a remporté ce dimanche sa toute première victoire lors des primaires républicaine, à Washington DC.

Après des semaines de campagne, et de nombreux échecs, Nikki Haley, seule candidate en lice contre Donald Trump lors des primaires républicaines pour la présidentielle de novembre, a remporté sa première victoire ce dimanche. La républicaine a remporté 62,9 % des voix, contre 33,2 % pour l'ancien président. C’est la toute première fois qu’une femme remporte une primaire du «Grand Old Party».

Nikki Haley a ainsi obtenu les 19 délégués de la capitale. Elle en compte au total 43 sur les quelque 1250 nécessaires pour remporter l’investiture du Parti républicain. Cette victoire ne constitue cependant pas une énorme surprise, puisque la majorité des électeurs de Washington DC sont démocrates, et que la poignée de partisans républicains de la capitale américaine ne sont pas de grands fans de Donald Trump.

«Les républicains les plus proches du dysfonctionnement de Washington savent que Donald Trump n’a apporté que chaos et division au cours des huit dernières années. Il est temps de recommencer à gagner et de faire avancer notre nation», a déclaré Nikki Haley sur X, en remerciant les électeurs du District de Columbia.

