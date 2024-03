Ramadan : l’esplanade des Mosquées de Jérusalem (ou mont du Temple pour les juifs) ouverte aux musulmans

Le gouvernement israélien a annoncé ce mardi que l’esplanade des Mosquées de Jérusalem (ou mont du Temple pour les juifs) sera ouverte aux musulmans pendant le ramadan.

Un signe d'apaisement ? Ce mardi, le gouvernement israélien a annoncé dans un communiqué que durant le ramadan, les fidèles musulmans seront autorisés à prier sur l'esplanade des Mosquées (ou mont du Temple pour les juifs) à Jérusalem «dans le même nombre que les années précédentes».

En plein conflit contre le Hamas à Gaza, Israël a précisé que le nombre de fidèles autorisés à se rendre sur l'esplanade serait réévalué chaque semaine en fonction de critères de sécurité. Le mois de jeûne musulman voit des dizaines de milliers de fidèles venir chaque année y prier.

Prime Minister's Office Statement:





At a meeting of all security elements chaired by Prime Minister Benjamin Netanyahu, it was decided:





Israel strongly safeguards freedom of worship for all faiths, at all sites in Israel, especially the Temple Mount;

