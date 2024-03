Élections européennes 2024 : dates, candidats, nombre de sièges…Tout ce qu’il faut savoir sur le scrutin

Les Français sont appelés à voter pour élire plus de 80 députés européens à l’occasion des élections européennes qui auront lieu le samedi 8 juin dans les départements d’outre-mer et le dimanche 9 juin dans l’Hexagone. Bon nombre de candidats déclarés comme tête de liste sont connus pour les principaux partis, à l’exception du PS.

A trois mois du scrutin, la campagne européenne s’intensifie pour les différentes formations politiques. Ces dernières semaines, les principaux partis politiques ont dévoilé leur liste pour les prochaines élections européennes, qui se dérouleront dans les 27 États-membres de l'Union européenne entre le 6 et le 9 juin 2024.

Quelle est la date des élections européennes 2024 en France ?

Les Français résidant aux Etats-Unis ou dans certains départements d’outre-mer ; comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; voteront pour les européennes 2024 le samedi 8 juin prochain. Concernant l’Hexagone, le scrutin se tiendra le dimanche 9 juin.

Les bureaux de vote ouvriront dès 8h et se refermeront entre 18h et 20h selon la taille de la commune où le scrutin se déroule.

Quel est le mode de scrutin des élections européennes 2024 ?

La répartition des sièges attribués au Parlement européen pour chaque pays varie en fonction de la démographie de chaque État-membre.

Depuis 2014, le scrutin proportionnel plurinominal avec listes fermées s’applique en France. Dans les faits, les sièges sont octroyés proportionnellement au nombre de votes recueillis pour chacune des listes. Chaque parti politique devra dépasser 5 % des suffrages afin d’avoir au moins un siège au Parlement européen.

Chaque liste présentée en France proposera donc 81 noms correspondants aux 81 places de députés européens français siégeant au Parlement. A titre de comparaison, 79 députés européens ont été élus par les Français en 2019.

Qui sont les candidats déclarés pour chaque formation politique ?

Le Rassemblement national a désigné pour la deuxième fois consécutive Jordan Bardella comme tête de liste pour les européennes 2024. Inconnu du grand public avant le scrutin de 2019, il s’est fait un nom en menant une campagne à l’issue de laquelle sa liste est arrivée en tête, récoltant 23,3% des voix et 23 sièges. Depuis, l’ancien directeur du mouvement de jeunesse du RN est devenu le président du parti, succédant à Marine Le Pen.

Le camp macroniste a choisi Valérie Hayer comme cheffe de file du parti pour les européennes. La femme politique de 37 ans dirige actuellement le groupe centriste Renew Europe au Parlement européen, à la suite de la promotion de Stéphane Séjourné au ministère des Affaires étrangères.

A l’image du candidat du RN, François Xavier-Bellamy a été sélectionné pour être la tête de liste des LR aux prochaines européennes pour la seconde fois consécutive. En 2019, il avait obtenu un score de 8,48% des suffrages exprimés.

Dans la même lignée, l’eurodéputée Manon Aubry a été nommée comme cheffe de file de La France Insoumise pour les européennes 2024, comme c’était le cas en 2019. Lors de ce scrutin, elle avait obtenu 6,31 % des voix et envoyé six députés au Parlement européen. Selon les sondages, elle est créditée de 7 à 8 % des intentions de vote cette année.

Le parti Europe Écologie-Les Verts a opté pour Marie Toussaint afin de mener leur liste aux européennes 2024. Elle occupe depuis deux ans le poste de vice-présidente du groupe écologiste européen (Verts/ALE) à Strasbourg.

Marion Maréchal a été choisie par Éric Zemmour le 6 septembre dernier pour incarner la liste Reconquête pour ce scrutin.

Raphaël Glucksmann a annoncé le 8 octobre dernier qu’il serait tête de liste de son parti «Place publique» pour les élections européennes. En 2019, il avait obtenu 6,2 % des suffrages et 6 sièges dans une liste rassemblant le Parti socialiste (PS), Nouvelle Donne (ND), le Parti radical de gauche (PRG) et Place Publique (PP).

Le Parti communiste français (PCF) a opté pour Léon Deffontaines afin d’incarner le parti pour ce scrutin. L’homme politique de 27 ans était devenu le patron des Jeunes communistes en 2019 et l’un des porte-paroles de Fabien Roussel pour sa campagne présidentielle de 2022.

Le président du Parti radical de gauche (PRG) Guillaume Lacroix, en poste depuis 2019, a annoncé le 25 novembre dernier qu’il serait chef de file de sa formation politique pour les européennes.

Le président des Patriotes Florian Philippot a confirmé son statut de chef de file de son parti pour les européennes 2024, comme cela était déjà le cas en 2019 où il avait obtenu 0,65 % des votes.

L’ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle a été désigné tête de liste du parti «Alliance Rurale» pour les élections européennes 2024.

Hélène Thouy a été nommée tête de liste du «Parti Animaliste» pour ce scrutin. En 2019, elle avait obtenu 2,2 % des suffrages lors des précédentes élections européennes.

Maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2018 et ancien député français, Jean-Christophe Fromantin a été désigné pour mener une liste intitulée «Notre Europe» aux élections européennes de 2024.

L’écologiste indépendant Jean-Marc Governatori a été choisi comme chef de file du parti «Ecologie au centre». Ce chef d’entreprise âgé de 64 ans, conseiller municipal d’opposition à Nice, avait recueilli 1,6 % des suffrages en 2004 et 3 % des voix en 2009.

Avocate, conseillère municipale à Strasbourg et vice-présidente de l’Eurométropole, Caroline Zorn, la porte-parole du «Parti pirate», a annoncé qu’elle serait tête de liste de sa formation politique aux européennes 2024.

Le parti paneuropéen Volt a opté pour Sven Franck comme chef de file pour les élections européennes 2024. Il a la particularité d’être la seule tête de liste non-française, puisqu’il est de nationalité allemande.