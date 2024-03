Elections européennes 2024 : qui sont les têtes de listes à trois mois du scrutin ?

À trois mois des élections européennes, la campagne accélère en France. Plusieurs partis politiques ont ainsi officialisé leur tête de liste, chargée de mener la campagne jusqu’au 9 juin 2024.

Valérie Hayer - Renew

Elle était préssentie, c'est désormais officiel. L'eurodéputée Valérie Hayer a confirmé avoir été «choisie par le président de la République» pour «être la tête de liste de la majorité» lors des élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. La candidate du camp Macron s'est dit «fière d'être le porte-drapeau de la seule coalition pro-européenne de ce scrutin».

Cette dernière dispose d’un profil expérimenté. Elle dirige actuellement le groupe centriste Renew Europe au Parlement européen, à la suite de la promotion de Stéphane Séjourné au ministère des Affaires étrangères. Âgée de 37 ans, originaire de Mayenne, fille et petite-fille d’agriculteurs, elle aura la lourde charge d’essayer de déjouer les pronostics défaforables, alors que les sondages donnent la liste de majorité entre 16 et 18% d’intentions de vote, loin derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui culmine aux alentours des 29%.

Pour rappel, en 2019, la majorité, emmenée par Nathalie Loiseau avait obtenu 22,4% des voix, juste derrière le RN, déjà conduit par Jordan Bardella, à 23,3%.

Manon Aubry - La France insoumise

L'eurodéputée Manon Aubry a confirmé qu'elle devrait bien être la tête de liste de La France insoumise (LFI) pour les élections européennes du 9 juin, comme il y a cinq ans. «Je propose ma candidature pour mener la liste de l'Union populaire. Je lance un appel à tous les orphelins de la Nupes, tous ceux pour qui sa création a représenté un espoir. Je veux leur dire : "Rejoignez-nous, venez nous aider" !», a déclaré la parlementaire de 34 ans.

Le parti de Jean-Luc Mélenchon a longtemps milité pour une liste commune des partis de gauche mais il n'a pas été suivi par les communistes, les socialistes et les écologistes. Ces formations partiront donc en ordre dispersé pour ces élections. En 2019, la liste conduite par Manon Aubry avait obtenu 6,31% des voix et envoyé 6 députés au Parlement de Strasbourg et Bruxelles. Selon les sondages, elle est aujourd'hui créditée de 7 à 8% des intentions de vote.

François Xavier-Bellamy - Les Républicains

Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a annoncé que l'eurodéputé François-Xavier Bellamy serait de nouveau la tête de liste des Républicains aux élections européennes de juin 2024. Eric Ciotti a été particulièrement élogieux à l'égard de l'eurodéputé, considérant qu'il est un «homme de convictions, de valeurs, de travail et d'expérience». «C'est un élu européen remarquable qui a donné de l'influence à notre groupe et à la France» au Parlement européen, a-t-il encore affirmé.

Ce sera la deuxième fois que François-Xavier Bellamy est à la tête de la liste LR aux européennes, après l'avoir menée pour la première fois en 2019, et obtenu un score de 8,48% des suffrages exprimés.

Jordan Bardella - Rassemblement national

À 28 ans, Jordan Bardella sera pour la deuxième fois consécutive la tête de liste du Rassemblement national (RN) aux élections européennes. Inconnu du grand public avant le scrutin de 2019, il s’est fait un nom en menant une campagne à l’issue de laquelle sa liste est arrivée en tête, récoltant 23,3% des voix et 23 sièges. Depuis, l’ancien directeur du mouvement de jeunesse du RN est devenu le président du parti, succédant à Marine Le Pen.

Ces cinq dernières années, celui qui est également vice-président du groupe Identité et démocratie au Parlement européen s’est surtout imposé comme une figure médiatique, au sein comme en dehors de l’hémicycle. Sa mission principale sera d’obtenir au moins un aussi bon résultat qu’à l’issue du scrutin de 2019.

Marie Toussaint - Europe Écologie-Les Verts

Aux élections européennes de 2019, elle apparaissait en quatrième position sur la liste menée par Yannick Jadot, qui avait alors récolté 13,5% des suffrages et 13 sièges. Marie Toussaint, âgée de 36 ans, sera en 2024 la cheffe de file du parti (qui devrait changer de nom en février pour s’appeler «Les Écologistes»).

Juriste en droit international de l’environnement, elle s’est fait connaître en étant à l’origine de l’Affaire du siècle, une campagne portée par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens qui a contribué à faire condamner en 2021 l’État français pour ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Depuis bientôt deux ans, elle est vice-présidente du groupe écologiste européen (Verts/ALE) à Strasbourg.

Marion Maréchal - Reconquête

Neuf ans après sa dernière campagne électorale (les élections régionales de 2015), Marion Maréchal reviendra se mesurer au vote des électeurs. Non plus sous la bannière familiale du Rassemblement national, qu’elle a quitté en 2017, mais à la tête d’une liste formée par le parti Reconquête. Fondé en 2021 par Eric Zemmour, qui a accueilli Marion Maréchal lors de sa campagne présidentielle l’année suivante, Reconquête participera donc pour la première fois au scrutin européen en 2024.

L’investiture de Marion Maréchal comme cheffe de file a été annoncée par le président du parti en personne le 6 septembre 2023. A 33 ans, la nièce de Marine Le Pen et petite-fille de Jean-Marie Le Pen affrontera donc pour la première fois son ancien parti.

Raphaël Glucksmann - Place Publique

Chef de file en 2019 d’une liste rassemblant le Parti socialiste (PS), Nouvelle Donne (ND), le Parti radical de gauche (PRG) et le mouvement qu’il a fondé, Place publique (PP), Raphaël Glucksmann n’a pas attendu que ses anciens alliés se décident pour annoncer sa candidature en vue des élections européennes de 2019. L’essayiste a officiellement lancé sa campagne le 8 octobre 2023 avec Place publique, même s’il espère de nouveau rassembler ces forces social-démocrates derrière lui. Il y a cinq ans, sa liste avait obtenu 6,2% des suffrages et 6 sièges.

Léon Deffontaines - Parti communiste français

Agé de 27 ans, Léon Deffontaines s’annonce comme l’une des plus jeunes têtes de liste de ce scrutin. Celui qui a adhéré pour la première fois au Mouvement des jeunes communistes de France (MJCF) il y a dix ans a depuis grimpé les échelons en interne. D’abord en prenant les rênes de la fédération de la Somme, puis en devenant le patron des Jeunes communistes en 2019, à 23 ans. De quoi taper dans l’œil du secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, qui en a fait l’un de ses porte-paroles pour sa campagne présidentielle de 2022.

Sa mission : dépasser la barre des 5% de suffrages obtenus pour envoyer des députés communistes français à Strasbourg. En 2019, la liste PCF n’avait récolté que 2,5% des voix.

Nathalie Arthaud - Lutte ouvrière

Pour la quatrième fois, Nathalie Arthaud va porter l’étendard de Lutte ouvrière (LO) aux élections européennes. Déjà tête de liste en 2009, 2014 et 2019, la porte-parole du parti trotskiste a annoncé le samedi 7 octobre 2023 qu’elle serait une nouvelle fois cheffe de file lors des prochaines élections européennes. Lors de son congrès début décembre, le parti a voté à l’unanimité une motion actant cette candidature.

La dernière position de sa liste sera occupée par Arlette Laguiller, 83 ans, figure historique de Lutte ouvrière. En 2019, la liste menée par Nathalie Arthaud avait terminé à la 14e position du scrutin en France, recueillant 0,78% des suffrages.

Guillaume Lacroix - Parti radical de gauche

Président du Parti radical de gauche (PRG) depuis 2019, Guillaume Lacroix sera le chef de file de sa formation politique pour les élections européennes de 2024. C’est lui-même qui l’a annoncé le samedi 25 novembre à Paris, lors du congrès de son parti. Le patron du PRG a déclaré vouloir proposer une alternative «hors Nupes» aux électeurs «orphelins», qu’ils soient «macronistes de gauche» ou issus «du Parti socialiste».

Guillaume Lacroix tend toutefois la main à Raphaël Glucksmann et au PS - avec qui il formait une liste commune en 2019 - si les socialistes décident de rompre définitivement avec La France insoumise.

Florian Philippot - Les Patriotes

Florian Philippot a déjà été député européen, de 2014 à 2019. Mais c’était à l’époque sous l’étiquette du Front national (devenu Rassemblement national en 2018), qu’il a quitté en 2017 pour fonder le parti souverainiste «Les Patriotes», dont il est toujours président.

En 2019, il était déjà tête de liste, sans succès. Il n’avait recueilli que 0,65% des votes. Il tentera de nouveau sa chance en 2024, avec un discours résolument eurosceptique, prônant régulièrement une sortie pour la France de l’euro et de l’Union européenne.

Willy Schraen - alliance Rurale

Après des mois de rumeurs et de tractations en coulisses, Willy Schraen a dévoilé sa candidature et le nom de sa liste le 5 décembre 2023 devant la presse. Le président de la Fédération nationale des chasseurs mènera une liste baptisée «Alliance rurale» qui se veut «apolitique et citoyenne».

A ses côtés figurent des personnalités connues, d’autre moins, issues pour la plupart du monde rural : sportif de haut niveau, boucher, agriculteur, éleveur ou restaurateur. L’objectif d’une telle liste : «porter les valeurs de la ruralité au Parlement européen et mettre fin à l’inflation normative qui entrave nos libertés et condamne notre art de vivre», répond Willy Schraen.

Hélène Thouy - Parti animaliste

Pour la deuxième fois consécutive après 2019, Hélène Thouy mènera la liste du Parti animaliste aux élections européennes. La cofondatrice et coprésidente du parti avait créé une petite surprise il y a cinq ans en recueillant presque 500.000 suffrages, soit 2,2% des voix (insuffisant toutefois pour envoyer des élus au Parlement européen).

Elle défendra durant cette campagne les droits des animaux, notamment l’abolition de la corrida et l’amélioration des conditions d’élevage. Le Parti animaliste a officiellement lancé sa campagne le 2 décembre, lors de son congrès à Lille.

Jean-Marc Governatori - Écologie au centre

En 2024, l’écologiste indépendant Jean-Marc Governatori sera pour la troisième fois tête de liste aux élections européennes. Ce chef d’entreprise âgé de 64 ans, conseiller municipal d’opposition à Nice, a multiplié les candidatures depuis près de vingt ans. Chef de file lors des scrutins de 2004 puis de 2009, il n’est jamais parvenu à se faire élire au Parlement européen (1,6% puis 3%).

A travers le parti qu’il préside, Ecologie au centre (anciennement Alliance écologiste indépendante), il défend un créneau écologiste modéré, en rupture avec la ligne d’Europe Ecologie-Les Verts qu’il juge trop à gauche depuis son adhésion à la Nupes.

Jean-Christophe Fromantin - Notre Europe

Maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2018 et ancien député français, Jean-Christophe Fromantin mènera une liste intitulée «Notre Europe» aux élections européennes de 2024. Celle-ci sera soutenue par le mouvement qu’il a fondé, Territoires en mouvement. Il entend proposer aux électeurs une liste d’élus et d’acteurs locaux venant de toute la France. Objectif : représenter fidèlement les territoires français et faire remonter leurs problématiques au Parlement européen.

Caroline Zorn - Parti Pirate

Avocate, conseillère municipale à Strasbourg et vice-présidente de l’Eurométropole, Caroline Zorn sera pour la première fois tête de liste du Parti pirate aux élections européennes, formation politique dont elle est porte-parole. Elle portera le programme du Parti pirate, qui repose sur la base de la protection des droits et libertés fondamentales, aussi bien dans le domaine numérique qu’en dehors. C’est la troisième fois de suite que le Parti pirate présentera une liste aux élections européennes en France ; il avait recueilli 0,21% des suffrages en 2014 et 0,13% en 2019.

Sven Franck - Volt

Lors de l’assemblée générale de Volt Europa qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 novembre 2023, la branche française du parti paneuropéen a acté son choix de voir Sven Franck mener la liste aux élections européennes en France. Il a la particularité d’être la seule tête de liste non-française, puisqu’il est de nationalité allemande. Les ressortissants d’autres États de l’UE doivent avoir leur domicile réel en France ou y résider de façon continue depuis au moins six mois pour pouvoir se présenter aux élections européennes en France, et inversement.

Le PS dans les starting-block

Un certain nombre de partis habitués au scrutin européen ont annoncé leur volonté de présenter une liste aux élections européennes de 2024, sans officialiser pour le moment les personnalités qui conduiront leur campagne. A gauche, le Parti socialiste (PS) a adopté le 5 septembre 2023 le principe d’une liste indépendante de la Nupes. Une stratégie approuvée par 90% des militants. Si aucune tête de liste n’a été désignée pour le moment, le choix de voir Raphaël Glucksmann endosser le rôle pour la deuxième fois d’affilée «est un secret de polichinelle chez les socialistes», écrit Libération.

D’autres listes en préparation

Du côté des formations politiques plus petites, Debout La France de Nicolas Dupont-Aignan, le Parti fédéraliste, Europe Démocratie Espéranto, l’Union populaire républicaine de François Asselineau ou encore Europe Equitable de l’ancien gilet jaune Thierry-Paul Valette, travaillent chacun de leur côté à la constitution de listes et à la désignation de leur chefs de file respectifs pour les élections européennes.

Enfin, le groupe parlementaire Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), qui rassemble à l’Assemblée nationale des députés de différents bords politiques, travaille aussi à la constitution d’une liste pour le scrutin de juin prochain. Certains de ses élus, réunis au sein de l’association politique Utiles, ont entamé des discussions avec Jean-Christophe Fromantin et sa liste en vue d’un éventuel rapprochement, ont annoncé les deux parties. A leurs côtés pourrait figurer le double candidat à l’élection présidentielle Jean Lassalle, qui a assuré au Parisien avoir reçu des propositions de plusieurs listes en cours de préparation.