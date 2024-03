Armement : la France devient le deuxième pays exportateur au monde

La France est devenue le second exportateur mondial d’armes d’après le nouveau rapport de référence du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) publié ce lundi 11 mars. Elle a ainsi relégué la Russie au troisième rang mais demeure loin du leader incontesté, les Etats-Unis.

Malgré la hausse des tensions géopolitiques sur le globe, les ventes d’armes ont globalement baissé à l’échelle mondiale ces cinq dernières années. Le rapport de référence du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) relayé ce lundi a permis d’avoir un panorama complet et précis sur les ventes d’armes réalisées dans le monde.

Bien que le contexte géopolitique soit tendu aux quatre coins de la Terre, le nombre d’armes vendues dans le monde entre 2019 et 2023 a été inférieur de 3,3 % par rapport à celui de la période 2014-2018.

The volume of international transfers of major arms in 2019–23 was 3.3% lower than in 2014–18 and 3.3% higher than in 2009–13.





Sur cette même période, les Etats-Unis ont augmenté leurs exportations d'armes de 17 % alors que celles de la Russie ont subi une division par deux (53 %).

Arms exports by the USA went up by 17% between 2014–18 and 2019–23, while those by Russia went down by 53%.





France’s exports rose by 47% and it moved just ahead of Russia to become the world’s second largest arms exporter.





Dans le même temps, la France a connu une hausse de ses ventes d’armes à travers le monde de 47 %, lui permettant ainsi de ravir la seconde place du classement des plus grands exportateurs mondiaux d’armement à la Russie.

Un podium chamboulé

Largement en tête du classement mondial des pays exportateurs d’armement dans le monde, les Etats-Unis ont livré des armes majeures à 107 États entre 2019 et 2023, soit le chiffre le plus élevé de son histoire. Au total, leur part dans le volume total des exportations d'armes mondiales est passée de 34 % à 42 % sur la période.

A la deuxième place de ce classement, la France a exporté 42 % de ses armes vendues vers les États d'Asie et d'Océanie, ainsi que 34 % d’entre elles vers des États du Moyen-Orient. L’Inde a été le principal destinataire des exportations d’armes françaises ces dernières années avec 30 % des ventes totales réalisées par notre pays envers ce partenaire économique.

Dans le détail, les livraisons d'avions de combat ont été l’aspect principal de ces bons résultats en France avec des ventes réalisées principalement en direction de l’Inde, du Qatar et de l’Egypte. Autre aspect important : la France a réalisé 4,6 % de ses exportations d'armes vers les États européens.

Who were the ten largest arms exporters in 2019–23?





1) United States



2) France



3) Russia



4) China



5) Germany



6) Italy



7) United Kingdom



8) Spain



9) Israel



10) South Korea





La Russie a régressé au troisième rang de ce classement en raison de la réduction massive de ses partenaires commerciaux ces dernières années en conséquence de la guerre en Ukraine. Moscou a exporté des armes à 12 États dans le monde l’an dernier contre 31 en 2019. Dans le détail, 68 % des armes russes vendues ont été acquises par les États d'Asie et d'Océanie, 34 % par l’Inde et 21 % par la Chine.

Conjointement, les Etats-Unis et les États d'Europe occidentale ont représenté 72 % de toutes les exportations d'armes dans le monde entre 2019 et 2023, contre 62 % entre 2014 et 2018. «L'Europe est responsable d'environ un tiers des exportations mondiales d'armes, y compris d'importants volumes destinés à l'extérieur de la région, ce qui reflète la forte capacité militaro-industrielle de l'Europe», a relevé Dan Smith, le directeur du SIPRI

L’Inde en tête des pays importateurs d’armes dans le monde

L’Inde a pris la tête des pays importateurs d’armes dans le monde lors de la période 2019-2023 avec 9,8 % du total des armes vendues sur le globe. La hausse des importations constatées dans ce secteur pour ce pays a été de 4,7 % par rapport à la période 20014-2018.

Who were the ten largest arms importers in 2019–23?





1) India



2) Saudi Arabia



3) Qatar



4) Ukraine



5) Pakistan



6) Japan



7) Egypt



8) Australia



9) South Korea



10) China





L’Arabie Saoudite a pris la deuxième place de ce classement avec 8,4 % des importations mondiales d'armes recensées sur la même période. Le pays a néanmoins connu une baisse de 28 % de ses importations entre 2014-2018 et 2019-2023.

Le Qatar a complété le podium avec 7,6 % des importations mondiales d’armes réalisées sur la période. Le pays a connu une explosion de ces achats dans ce domaine (396 %) entre la période 2014-2018 et 2019-2023.

En quatrième position, l’Ukraine a reçu des armes majeures d’au moins 30 États différents depuis le début de la guerre sur leur sol avec la Russie en février 2022. Cela a boosté de 94 % les importations d’armes par les États européens entre la période 2014-2018 et 2019-2023.