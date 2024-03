Pays de Galles : voici l'hôtel le plus profond du monde, à plus de 400 mètres de profondeur

Ouvert depuis le mois d'avril 2023, le Deep Sleep Hotel est devenu l'établissement hôtelier le plus profond du monde. Construit dans une ancienne mine d'ardoise, il est situé à 1.375 pieds de profondeur, soit environ 420 mètres sous le niveau de la mer.

C'est une véritable expérience à laquelle sont invités les touristes les plus téméraires. Dans le massif de Snowdonia, situé au nord-ouest du Pays de Galles, le Deep Sleep Hotel emmène ses hôtes non pas six... Mais 1.375 pieds sous terre. Il s'agit tout simplement de l'hôtel le plus profond du monde.

If you missed out on a Deep Sleep grotto date this year, we have availability in our stunning grotto on Saturday the 6th of April! Call our booking office on 01690 710108 to book! #GoBelow #northwales #DeepSleep pic.twitter.com/PW7VYEqfOt — Go Below Underground Adventures (@GoBelow) March 15, 2024

Seule une nuit est disponible, celle du samedi soir. Pour y accéder, il faut rejoindre une base située au village de Blaenau Ffestiniog, où une marche de 45 minutes attend les courageux visiteurs. Après avoir été équipés d'un casque et d'une lampe frontale dans un petit chalet, ils sont guidés vers les profondeurs d'une ancienne mine d'ardoise. «La descente à travers les anciens chantiers est raide et difficile», prévient l'entreprise Go Below, qui tient l'établissement, sur son site internet.

Quelques dates disponibles jusqu'à la fin de l'été

Il faut ainsi une heure d'escapade pour atteindre les chalets qui font office de chambre. Deux types de couchage sont ainsi disponibles, avec quatre cabines privées comprenant deux lits simples, ainsi qu'une suite plus luxueuse construite dans une grotte de la mine. La température avoisine les 10°C, même si les chambres sont chauffées et disposent d'une connexion WI-FI.

Dès le matin, à 8h, les visiteurs sont réveillés pour un petit-déjeuner avant de faire le plus dur : la remontée vers la surface. Une véritable expérience qui nécessite d'avoir une expérience de randonnée, puisqu'il faudra près de deux heures avant de sortir de cette cavité.

Mais l'activité aura un prix : 375£ pour la cabine privée et 575£ pour la suite dans la grotte. Mais le Deep Sleep Hotel attire largement les touristes : il ne reste qu'une poignée de dates disponibles jusqu'à la fin de l'été 2024.