Voici les 10 pays où on est le plus heureux en 2024, selon un rapport parrainé par l'ONU

En cette journée internationale du bonheur, un compte-rendu paru ce mercredi a dressé le classement des pays les plus épanouis de la planète. Comme l’année dernière, les nations du nord remportent la palme.

«La recherche du bonheur est un objectif humain fondamental», indique l’ONU sur son site internet. L’organisation intergouvernementale s'est intéressée à cette thématique avec la parution ce mercredi 20 mars d’un rapport qu’elle parraine.

Comme en 2023, les pays nordiques conservent leurs places au sommet du classement des nations les plus heureuses au monde. Ainsi, la Finlande occupe la première marche du podium pour la septième année consécutive.

Elle est suivie par le Danemark, l'Islande, la Suède, Israël, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, la Suisse et l’Australie. La France arrive 27e et perd six places par rapport à l’année dernière.

Six facteurs de mesure

L'Afghanistan, en proie à une catastrophe humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2020, occupe quant à lui la 143e et dernière position de ce classement.

Pour la première fois en plus de 10 ans, les États-Unis et l'Allemagne n'apparaissent pas parmi les 20 nations les plus heureuses avec la 23e et la 24e place. D’ailleurs, aucun des pays les plus peuplés au monde ne figurent parmi les vingt premiers pays.

«Parmi les dix premiers, seuls les Pays-Bas et l'Australie comptent plus de 15 millions d'habitants. Au sein des vingt premiers, seuls le Canada et le Royaume-Uni comptent plus de 30 millions d'habitants», indique le rapport.

Pour obtenir ces données, le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies s'appuie sur six indicateurs que sont le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.

«La proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée constituent la clé de la satisfaction des Finlandais», a précisé à l'AFP Jennifer De Paola, chercheuse en psychologie sociale à l'Université d'Helsinki.

La confiance dans les institutions, la faible corruption, l'accès gratuit aux soins et à l'éducation sont essentiels pour les habitants du pays.

Le rapport annuel met également en évidence un sentiment de bonheur plus fort chez les jeunes générations que les plus âgées dans la plupart des régions, mais pas toutes. L'écart s'est accru entre générations partout dans le monde à l'exception de l'Europe, ce qui est jugé «inquiétant» par les auteurs du rapport.