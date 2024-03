Israël-Hamas : le Conseil de sécurité de l’ONU vote en faveur d’un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté ce lundi 25 mars une résolution exigeant un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza après cinq mois d’affrontements entre Israël et le Hamas. Une première.

Une grande avancée dans les pourparlers de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi, avec 14 voix pour et une abstention, une résolution exigeant «un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan» à Gaza. Cette dernière, devant permettre «la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages» et la «levée de tous les obstacles» à l'aide humanitaire, a pour vocation de «mener à un cessez-le-feu durable».

«Depuis cinq mois, le peuple palestinien souffre terriblement. Ce bain de sang a continué trop longtemps. C'est notre obligation d'y mettre un terme. Enfin, le Conseil de sécurité prend ses responsabilités», s'est félicité l'ambassadeur algérien Amar Bendjama.

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a réagi à la nouvelle sur X. «Le Conseil de sécurité vient d'approuver une résolution très attendue sur Gaza, exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Cette résolution doit être mise en œuvre. Un échec serait impardonnable», a commenté ce dernier.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.





This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024