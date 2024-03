Sommet européen : Ukraine, Défense, immigration... Voici les sujets brûlants qui seront débattus par les 27 dès ce jeudi

Un sommet européen se tient ce jeudi 21 et vendredi 22 mars à Bruxelles, en Belgique. L'occasion pour les Vingt-Sept de débattre des derniers sujets préoccupants de l'UE, tels que l'Ukraine.

Urgence, intensité et détermination seront les maîtres mots de ce jeudi et vendredi. A l’occasion du sommet européen, les chefs d’État des 27 pays qui le composent doivent se réunir à Bruxelles en Belgique. L’occasion notamment d’annoncer de nouvelles mesures en faveur de l’Ukraine.

Ukraine, Ukraine et Ukraine

Dans une lettre adressée aux membres du Conseil européen, Charles Michel, président de l’institution, a exprimé la nécessité de «fournir rapidement une aide militaire à l'Ukraine et, sur la base d'initiatives récentes comme celle de la République tchèque, à accélérer l'achat et la livraison de munitions à l'Ukraine».

Ce sommet sera l’occasion de «renforcer» et «accélérer» les efforts de l’Europe en ce sens. La question des sanctions envers les Russes devrait également refaire surface, alors que l'Union européenne a présenté la veille un plan visant à saisir les revenus générés par les avoirs russes gelés après l'invasion de l'Ukraine, afin de financer l'achat d'armes en faveur de Kiev.

Une meilleure Défense et plus de sécurité

Côté défense, après un peu plus de deux ans de guerre, l'armée ukrainienne est aujourd’hui en manque d'effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe particulièrement à l'offensive. «Pendant des décennies, l'Europe n'a pas suffisamment investi dans sa sécurité et sa défense. Maintenant que nous sommes confrontés à la plus grande menace sécuritaire depuis la Seconde Guerre mondiale, il est grand temps de prendre des mesures radicales et concrètes afin d'être prêts pour la défense et de mettre l'économie de l'UE sur le pied de guerre», a estimé Charles Michel.

A cela vient également s’ajouter les récentes polémiques autour du président de la République Emmanuel Macron qui n’a pas exclu un «déploiement» de troupes françaises en Ukraine, si cela s’avérait nécessaire. Si plusieurs dirigeants européens se sont érigés contre cette idée, une telle stratégie de dernier recours devrait au moins être mentionnée et débattue lors du sommet des Vingt-Sept.

Une solution au conflit Israël-Hamas

En parallèle de la guerre en Ukraine, le conflit opposant Israël au groupe terroriste islamiste palestinien du Hamas, sera également au cœur des échanges ce jeudi et vendredi. En effet, depuis les attaques du 7 octobre ayant causé la mort de plus de 1.160 Israéliens, Tsahal multiplie les interventions militaires à Gaza.

Une situation qui cristallise de nombreuses tensions, les appels au cessez-le-feu et à une solution pacifiste se multiplient, notamment en Europe. «Trop de vies innocentes sont en danger en raison de la situation humanitaire catastrophique à Gaza et de la famine qui y sévit. Le droit international doit être pleinement respecté. Il est urgent d'instaurer un cessez-le-feu durable pour protéger les civils, permettre aux otages de rentrer chez eux en toute sécurité et garantir l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire», a indiqué Charles Michel dans sa lettre.

«Nos efforts pour prévenir une escalade régionale doivent être intensifiés, en particulier au Liban et dans la mer Rouge. En fin de compte, l'Union européenne reste attachée à une solution juste et globale entre Israéliens et Palestiniens, avec l'État d'Israël et un État de Palestine démocratique, souverain et viable, vivante côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle», a ajouté le président du Conseil européen.

Un débat sulfureux sur la migration

Sans donner trop de détails, le Conseil européen a indiqué que le sujet des migrations serait également abordé. Ce sont les dirigeants de l'UE qui tiendront un débat. Cela fait suite aux précédentes discussions qui avaient eu lieu en décembre dernier, lors de la dernière réunion du Conseil, rencontre durant laquelle les dirigeants avaient souligné l'importance de poursuivre une approche stratégique en matière de migrations.

Cette stratégie porterait notamment sur une action extérieure accrue, des partenariats avec les pays d'origine et de transit tels que les pays de Maghreb par exemple, la lutte contre les causes profondes des migrations, les possibilités offertes par la migration légale, un contrôle efficace des frontières extérieures de l'UE, une lutte résolue contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains et le trafic de migrants et une intensification des retours.

Répondre à la colère des agriculteurs

Début février, un mouvement de colère des agriculteurs a fait rage dans toute l'Europe. Malgré plusieurs annonces des chefs d'Etat respectifs, la situation semble toujours bloquée, dans l'attente de décisions européennes claires.

Pour tenter de répondre à certaines de leurs demandes, l'UE s'est accordée mercredi pour plafonner certaines importations agricoles d'Ukraine exemptées de droits de douane - œufs, volailles, sucre, mais aussi avoine, maïs et miel -, dans le but d'apaiser la colère du secteur mais sans inclure le blé dans le mécanisme - ce que les organisations agricoles jugent «inacceptable».

Les agriculteurs européens accusent l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux, notamment dans les pays riverains, et de relever d'une concurrence «déloyale», faute de satisfaire à certaines normes (taille des élevages, produits phytosanitaires...). Alors que, même en guerre, l'Ukraine conserve d'immenses capacités de production, le dossier alimente la colère agricole dans l'UE - notamment en Pologne, où des cultivateurs bloquent des passages frontaliers avec l'Ukraine et l'Allemagne. D'autres annonces devraient ainsi être formulées durant ce sommet.