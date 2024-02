Immigration illégale : ce que l'on sait du démantèlement d'un des plus importants réseaux de passeurs

Un réseau de passeurs qui organisait des traversées de la Manche par bateaux a été démantelé mercredi dernier dans une vaste opération internationale, a assuré Europol ce jeudi.

Dix-neuf individus liés à l’un des réseaux de passeurs les «plus importants» qui organisait des traversées de la Manche par bateaux ont été arrêtés en Allemagne mercredi 21 février, a révélé Europol dans un communiqué ce jeudi.

Le vaste coup de filet a impliqué les autorités françaises, belges et allemandes, coordonné par Europol et Eurojust. Les autorités allemandes ont déployé plus de 650 agents lors de cette journée d’action, au cours de laquelle 28 endroits ont été perquisitionnés en Allemagne, 19 maisons et 9 lieux de stockage de bateaux pneumatiques.

L’investigation, qui a duré un an et demi, «s’est concentrée sur un réseau irako-kurde soupçonné de faire passer clandestinement des migrants irréguliers du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Est depuis la France vers le Royaume-Uni», a précisé l’agence européenne de police. Les passeurs percevaient «entre 1.000 et 3.000 euros par migrant pour une place à bord du dangereux navire».

En 2023, les passeurs ont permis à 29.437 migrants d’effectuer la traversée entre la France et le Royaume-Uni par la Manche, une des voies de navigation les plus dangereuses et les plus fréquentées au monde. Parmi eux, 12 morts avaient été recensés par la Prémar (Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord).

La Manche très surveillée par les autorités

Ce sont des individus qui proviennent de régions du monde parmi les plus pauvres et les plus chaotiques qui traversent la Manche. Une fois récupérés par les autorités britanniques, leur objectif est de demander l’asile.

Mercredi 17 janvier dernier, la Chambre des communes britannique approuvait un projet de loi immigration controversé, proposé en avril 2022 par le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Le texte vise à expulser les migrants arrivés illégalement en terres britanniques vers le Rwanda, peu importe d’où ils viennent. L’objectif de Rishi Sunak est de décourager l’afflux des individus dans des petites embarcations à travers la Manche.

Mardi 30 janvier dernier, le ministre de l’Intérieur français rencontrait son homologue britannique, James Cleverly, pour évoquer de nombreux sujets relatifs à la France et à la Grande-Bretagne, notamment la «lutte contre l’immigration irrégulière dans la Manche», publiait Gérald Darmanin sur X.

Réunion de travail avec mon nouvel homologue Britannique @JamesCleverly. Lutte contre l’immigration irrégulière dans la Manche, sécurité des JO, lutte contre le terrorisme, la radicalisation et la cybercriminalité… Nous relèverons ensemble les nombreux défis conjoints en… pic.twitter.com/ExUrcu8nHQ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 30, 2024

Lors de leur rencontre, ils ont mis l’accent sur la nécessité d’accroître leurs efforts communs pour empêcher les traversées illégales de la Manche par les individus qui souhaitent rejoindre les côtes anglaises.