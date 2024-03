Canada : l’État va rechercher les restes de femmes autochtones, potentielles victimes d'un tueur en série en 2022

La province du Manitoba et le gouvernement canadien vont consacrer 40 millions de dollars (environ 27 millions d'euros) à la fouille d'une décharge, pour retrouver les corps de femmes autochtones assassinées par un présumé tueur en série.

Un espoir pour les familles de victimes. Ce vendredi 21 mars, l'État canadien et la province du Manitoba ont annoncé qu'ils allaient verser 40 millions de dollars canadiens (environ 27 millions d'euros) pour rechercher les corps de femmes autochtones, qui auraient été assassinées par un tueur en série en 2022, dans la décharge de Prairie Green.

Les corps de Morgan Harris et de Marcedes Myran auraient été jetés dans la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, capitale de cette province du centre du Canada. Rebecca Contois, une autre victime, a été découverte dans une autre décharge. Le cadavre d'une quatrième femme non identifiée, appelée «Buffalo Woman» par les chefs autochtones, n'a pas été retrouvé. En outre, la police n'a pas communiqué plus d'informations sur les circonstances de son décès.

And one of our women still not yet identified. #SayTheirNames #MMIWG2S pic.twitter.com/HgAyxQpygN — Nahanni Fontaine (@NahanniFontaine) December 1, 2022

«Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir avancer avec les fonds nécessaires pour fouiller chaque mètre cube de l'espace concerné. Même si nous ne savons pas si la recherche aboutira, nous devons essayer. C'est notre engagement envers ces familles» a déclaré le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, lors d'une conférence de presse.

Initialement, une recherche dans la décharge du Manitoba avait été rejetée par les responsables, estimant qu'il n'y avait aucune certitude de succès et que le risque lié à la présence d'amiante, et d'autres matériaux toxiques sur le site, était trop élevé. Cependant, deux rapports ont prouvé que l'opération était réalisable.

«Je prie pour qu'un jour justice soit rendue»

En décembre 2022, Jeremy Skibicki, le principal suspect dans cette affaire, a été inculpé de meurtre au premier degré pour les quatre décès survenus plus tôt dans l'année. Son procès est prévu du 29 avril au 6 juin.

L'État du Canada va aussi allouer plus de 200.000 dollars (soit 136.000 euros) pour aider la santé mentale des personnes touchées par des traumatismes, en tenant compte de leur sensibilité culturelle, a indiqué le ministre de la Couronne et des Autochtones, Gary Anandasangaree, dans un communiqué.

«Aujourd'hui et tous les jours à venir seront très, très difficiles», a déclaré Cambria, la fille de Morgan Harris, lors d'une conférence de presse, tout en saluant l'«engagement» financier des autorités. «Je prie pour qu'un jour justice soit rendue», a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, le Canada a été bouleversé par les révélations concernant la disparition ou le meurtre de plus de 1.200 femmes autochtones, ainsi que par la découverte de plus d’un millier de tombes non identifiées d’enfants près d'anciens pensionnats pour autochtones.

En 2019, une enquête a révélé que les femmes autochtones sont douze fois plus exposées aux violences et sept fois plus susceptibles d'être assassinées que les autres femmes canadiennes.