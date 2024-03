Attentat à Moscou : qui est Islam Khalilov, ce jeune de 15 ans qui a sauvé une centaine de personnes en les faisant évacuer ?

Islam Khalilov, un jeune garçon de 15 ans qui travaillait à temps partiel au vestiaire du Crocus City Hall près de Moscou, a permis de sauver plusieurs dizaines de personnes en les faisant évacuer du bâtiment, après l'attaque terroriste qui a fait plus de 130 morts.

Un acte de bravoure admirable. Un jeune garçon russe de 15 ans, Islam Khalilov, a sauvé la vie de près de cent personnes vendredi dernier, lors de l’attaque terroriste ayant visé une salle de concert près de Moscou, qui a fait plus de 130 morts.

L’adolescent travaillait dans le vestiaire du Crocus City Hall depuis 16h ce vendredi, lorsqu’il a entendu des coups de feu.

Voyant un groupe de spectateurs en train de fuir, le jeune garçon a vite compris la gravité de la situation.

honoré par son école

«J’ai compris que si je ne réagissais pas, je perdrais la vie et celle de nombreuses personnes. Honnêtement, c'était très effrayant. Quand je me suis retrouvé au milieu de tant de personnes, je me suis mis à penser que les terroristes pouvaient surgir n’importe où et nous lancer une bombe ou venir nous tirer dessus si personne ne parvenait à ouvrir la porte de secours. Heureusement, rien ne s'est passé, j'ai réussi à ouvrir la porte à temps et à laisser sortir tout le monde», a raconté Islam Khalilov, auprès du média russe Ruptly.

Si cet acte particulièrement courageux est vite devenu viral sur les réseaux sociaux, le jeune garçon a voulu rester humble : «cela faisait partie de mon travail. Il vaut mieux se sacrifier que de laisser mourir une centaine de personnes», a-t-il affirmé.

Pour récompenser sa bravoure, l'école d'Islam Khalilov a organisé une cérémonie ce lundi 25 mars, lui remettant un certificat de gratitude.