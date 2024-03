Israël-Hamas : l'armée israélienne confirme la mort d'un otage à Gaza

Une association israélienne de famille d’otages a annoncé ce mardi la mort d’Ouriel Barouch détenu par le Hamas à Gaza. Tsahal a confirmé cette information dans la foulée, indiquant que le corps de la victime était retenu par les terroristes.

Une triste nouvelle. Une association israélienne de familles d'otages a annoncé dans un communiqué relayé mardi qu'un détenu enlevé par le Hamas le 7 octobre avait été tué. Ce texte a ajouté que Tsahal avait informé la famille du défunt que son corps était retenu à Gaza. Le document n’a pas précisé la date ni les circonstances de sa mort.

«Le Forum Tikva des familles d'otages est en deuil après l'annonce du meurtre d'Ouriel Barouch», a écrit l’association.

Ouriel Barouch 35 ans, père de deux enfants, avait été enlevé lors du festival de musique Nova, théâtre du massacre de 364 personnes le 7 octobre par des commandos du Hamas.

«Ouriel était un homme joyeux et aimé par tous... on se souviendra de son sourire et de son amour d'autrui», a détaillé la famille de la victime citée dans le communiqué.

L'ambassade d'Israël en France a publié un message de soutien sur X à l'attention de la famille d'Ouriel Barouch.

Dévastés d’avoir appris la disparition d’Uriel Baruch, assassiné par les terroristes du Hamas lors de sa captivité à Gaza.





Uriel avait 35 ans et laisse derrière lui sa femme Rachel et ses deux enfants.





Il adorait la techno et était décrit par son entourage comme étant… pic.twitter.com/3nBaIHLlGN — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) March 26, 2024

Le mouvement islamiste avait capturé plus de 250 otages dans une attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre dernier. Une centaine a été libérée en échange de prisonniers palestiniens lors d'une trêve des combats fin novembre. Selon le bilan des autorités israéliennes, 130 manquent à l'appel, dont 34 sont morts.