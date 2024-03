Affaire FTX : l'ancien magnat des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison

Poursuivi pour des faits de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, Sam Bankman-Fried, l'ancien génie des cryptomonnaies et patron de la plate-forme d'échange FTX, a été condamné ce jeudi 28 mars à 25 ans de prison par un tribunal de New-York.

La chute d'un ancien leader du secteur de la cryptomonnaie. Après un procès long de plusieurs semaines, Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de la plate-forme d'échange de cryptomonnaies, a été condamné à 25 ans de prison ce jeudi 28 mars.

Poursuivi pour des faits de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, l'ancien diplômé de physique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) risquait jusqu'à 110 ans de prison. Une sanction qui aurait été l'une des plus lourdes de l'histoire judiciaire américaine dans le secteur financier.

Lors de l'audience devant un tribunal de New York, Sam Bankman-Fried a présenté ses excuses, reconnaissant avoir «pris une série de mauvaises décisions», tandis que le juge Lewis Kaplan a relevé que le trentenaire n'avait «jamais eu un mot de remords pour avoir commis un crime terrible», indiquant que l'accusé avait commis au moins trois parjures lors de son témoignage et une subordination de témoin.

Des milliards de dollars perdus dans la nature

FTX, une start-up dédiée à l'échange de cryptomonnaies, a connu un succès monumental à son lancement en mai 2019 avant de s'effondrer et de devenir insolvable le 11 novembre 2022, avec 9 milliards de dollars manquants à l'appel lors du dépôt de bilan.

Une chute provoquée par l'utilisation d'avoir des clients afin d'effectuer des transactions à risques par le biais d'une société soeur, Alameda, afin d'acheter des biens immobiliers.

Pour l'heure, seulement 6,4 milliards de dollars ont pu être récupérés par les liquidateurs du groupe, qui ont promis de rembourser toutes les victimes lésées.