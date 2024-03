Brésil : après les moqueries des internautes, Emmanuel Macron assume avec humour un «mariage» avec Lula

Emmanuel Macron était cette semaine en déplacement au Brésil pour trois jours, juste après s'être rendu en Guyane. Il a qualifié sa visite de «mariage», signe du retour de la bonne entente franco-brésilienne, que le président Lula a confirmé sur X en répondant de manière pour le moins expressive : avec un émoji en forme de cœur.

C'est un pari réussi pour les présidents français et brésiliens. Alors qu'Emmanuel Macron était en déplacement au Brésil cette semaine, de nombreuses photos le montrant très complice avec son homologue Lula, circulent sur les réseaux sociaux. Le retour de l'amitié franco-brésilienne et des relations diplomatiques apaisées entre les deux pays ont ainsi été confirmés et immortalisés.

A caminho da Ilha do Combu, no Pará, com @EmmanuelMacron. Início de uma viagem de três dias do presidente francês pelo Brasil, aprofundando a parceria entre nossos países.



@ricardostuckert pic.twitter.com/irPstXjOrk — Lula (@LulaOficial) March 26, 2024

Des photomontages ont même été réalisés par certains internautes, dont un en particulier, qui a retenu l'attention du chef de l'État. Ce dernier en a donc profité pour faire passer un message, par le biais de l'humour, pour rappeler les points forts et accomplissements de cette visite en Amazonie.

C'était donc visite diplomatique aux allures de «mariage», qui n'aura pas laissé le président Lula indifférent, comme en témoigne sa réponse.

«Nous avons vu la force de notre coopération en matière de défense à Rio, avec la mise à l’eau du Tonelero, le troisième sous-marin de notre partenariat», a souligné Emmanuel Macron pour asseoir l'alliance militaire naissante entre la France et le Brésil.

En somme, des accords d'«échanges scientifiques, artistiques et d’étudiants» ont été scellés, portant leur nombre à 8.000 d'ici 2026, contre 5.000 actuellement présents pour étudier en France. Le souhait de la protection de l'Amazonie a par ailleurs été réaffirmé par le président Lula, qui a reçu soutien et appui de son homologue français.

Presenteei o presidente @EmmanuelMacron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles. De Minas Gerais: o Serjão Canastra, de Piumhi, Goa Moderado de Aiuruoca, Maranata Bronze de… pic.twitter.com/HwWVIvk3SE — Lula (@LulaOficial) March 28, 2024

Le président Lula s'est, lui aussi, félicité des fruits de la visite du président français à qui il a pu présenter les meilleurs fromages brésiliens, que l'on verra peut-être davantage sur les étagères de nos supermarchés.