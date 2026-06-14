Coupe du monde 2026 : pourquoi le Maroc est-il entré dans l’histoire de la compétition contre le Brésil ?

Lors du match du match nul contre le Brésil, samedi soir, pour ses débuts à la Coupe du monde 2026 (1-1), le Maroc est entré dans l’histoire de la compétition.

Une grande première. Le Maroc a fait ses débuts à la Coupe du monde 2026, samedi soir, avec un match nul contre le Brésil (1-1). Et à l’occasion de cette rencontre, les Lions de l’Atlas sont entrés dans l’histoire de la compétition. A la 65e minute, et la sortie d'Azzedine Ounahi, le Maroc est en effet devenu la première nation à évoluer entièrement avec des joueurs nés en-dehors du pays.

‼️ HISTORIC ‼️

Morocco 🇲🇦 became the first national team ever to field a starting XI made up entirely of players born outside the country. 🤯

🇨🇦 Bono ⁰🇳🇱 Noussair Mazraoui ⁰🇫🇷 Issa Diop ⁰🇪🇸 Chadi Riad ⁰🇪🇸 Achraf Hakimi⁰🇫🇷 Neil El Aynaoui ⁰🇫🇷 Ayyoub Bouaddi ⁰🇧🇪 Chemsdine… pic.twitter.com/X6B29RrHaJ — SportyTV (@SportyTV) June 14, 2026

La sélection marocaine était composée du gardien Yassine Bounou, qui a vu le jour au Canada, d'Issa Diop Nzil Aynaoui, Ayyoub Bouaddi et Samir El Mourabat (qui a remplacé Azzedine Ounahi natif de Casablanca), qui sont nés en France, de Chadi Riad, Achraf Hakimi et Ismael Saibari, qui ont l’Espagne comme pays de naissance, de Chemsdine Talbi et Bilal El Khannous, qui sont originaires de Belgique, et de Noussair Mazraoui, qui est né aux Pays-Bas.

Mais le Maroc ne devrait pas rester le seul pays à avoir joué onze joueurs nés hors de son territoire très longtemps. Il devrait rapidement être rejoint par Curaçao, qui affronte, ce dimanche, l’Allemagne. Sur les 26 joueurs convoqués, 25 sont nés aux Pays-Bas.