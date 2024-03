Italie : les images impressionnantes d'un télésiège pris subitement dans la tempête

La station de ski de Cervinia dans les Alpes italiennes a été touchée par des rafales à plus de 100 km/h, secouant violemment un télésiège sur lequel se trouvaient des skieurs. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux.

Des images qui semblent tirées d’un film catastrophe. La région de Cervinia, dans les Alpes italiennes, où se trouve une station de ski, a été secouée par de fortes rafales ce jeudi 28 mars.

Un télésiège de la station sur lequel se trouvaient encore plusieurs skieurs a été fortement remué en raison de la tempête. Des skieurs présents sur les pistes ont capturé cette scène, qui fait depuis le tour des réseaux sociaux.

This lift in Cervinia (Cretaz) closed just before we got on! Scary! Few people are stuck on lifts and some clearly damaged by huge gusts! #Cervinia @CerviniaValt @Cervinia_ski @BBCNewsPR @BBCNews pic.twitter.com/lKBy1tOsTV

— Mr C Geo and PE (@MrCrabtreePE) March 28, 2024