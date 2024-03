Canada : le gouvernement veut rendre les contraceptifs féminins complètement gratuits

Le gouvernement canadien souhaite rendre totalement gratuits les contraceptifs féminins prescrits sur ordonnance les plus utilisés. Cela s’inscrit dans l’objectif des pouvoirs publics de créer un système d’assurance médicament pour rendre certains traitements gratuits.

Pilule contraceptive, stérilet au cuivre, implant hormonal… Au Canada, le gouvernement souhaite rendre les contraceptifs féminins les plus utilisés totalement gratuits. Ce samedi 30 mars, des représentants du ministère des Finances et de celui la Santé ont présenté lors d’une conférence de presse les jalons de ce dispositif.

«Grâce à cette première étape d’un régime national d’assurance médicaments, les femmes de partout au pays pourront accéder à la contraception et à l’autonomie en matière de reproduction auxquelles elles ont droit. Nous veillons à ce que les femmes aient la liberté de planifier leur avenir et de choisir le moment où elles souhaitent fonder une famille. Personne au Canada ne devrait avoir à choisir entre sa santé et payer des factures», a notamment déclaré Ya’ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Une liberté de choix

Le gouvernement canadien souhaite donc rendre gratuit différents modes de contraception, notamment la pilule, les stérilets hormonaux ou en cuivre, ou encore les contraceptifs oraux d’urgence, ce qui «donnera à neuf millions de Canadiennes la liberté de choix», selon la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Cette dernière devra notamment présenter le budget 2024 courant avril devant la Chambre des communes. Le gouvernement devra également obtenir l’accord des gouvernements des différentes provinces canadiennes, en charge de la Santé.

Le Premier Ministre, Justin Trudeau, a fait une déclaration sur le réseau social X après ces annonces. «Les femmes devraient être libres de choisir la contraception dont elles ont besoin sans que le coût ne soit un obstacle – donc, nous les rendons gratuits», a-t-il écrit.

En effet, selon un communiqué du gouvernement, le prix des contraceptifs peut s’envoler dans certains cas, pouvant freiner le recours à ces traitements. La pilule contraceptive orale peut par exemple coûter jusqu’à 300 dollars canadiens par an (environ 200 euros), un stérilet hormonal jusqu’à 500 dollars l’unité (environ 350 euros), ou encore jusqu’à 300 dollars l’unité pour un implant hormonal ou un anneau vaginal.

La gratuité des contraceptifs est la première étape d’un large plan dévoilé en février dernier par le gouvernement canadien visant à mettre en place un véritable système d’assurance médicament, «une couverture universelle au premier dollar à payeur unique», qui devrait également rendre gratuit les traitements contre le diabète, comme l’insuline, pour plusieurs millions de Canadiens.