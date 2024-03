Etats-Unis : Donald Trump partage une image de Joe Biden ligoté à l'arrière d'une camionnette sur les réseaux sociaux et provoque un tollé

Donald Trump a une nouvelle fois provoqué un tollé, en publiant sur ses réseaux sociaux samedi une photo de Joe Biden ligoté, placardée à l’arrière d’un pick-up. Une image appelant à la violence, selon la Maison blanche.

Nouvelle frasque de Donald Trump, qui continue d'injurier ou d'offenser ouvertement ses adversaires démocrates. Le Républicain a partagé, sur son réseau Truth Social, une vidéo montrant deux voitures qui circulent sur une autoroute, décorées de drapeaux en soutien au magnat de l'immobilier. À l’arrière de l’une d’elle, une image de Joe Biden, allongé et ligoté avec, en titre, «Trump 2024».

Selon l’équipe de l’ancien président, la vidéo avait été filmée à Long Island jeudi 28 mars. Steven Cheung, porte-parole de la campagne de Donald Trump, a déclaré, selon CNN : «Cette image se trouvait à l'arrière d'une camionnette qui circulait sur l'autoroute. Les démocrates et les fous furieux n'ont pas seulement appelé à une violence méprisable contre le président Trump et sa famille, ils sont en train d'instrumentaliser le système judiciaire contre lui.»

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck. You already saw how MAGA reacted to Kathy Griffin, who I agree was wrong in what she did.





Can we all agree that a Presidential candidate… pic.twitter.com/7xe9ANtGPI

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 30, 2024