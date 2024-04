Quels sont les pays d'Europe où le cannabis est légalisé ?

L’Allemagne est officiellement devenu le troisième pays d’Europe à légaliser le cannabis, ce lundi 1er avril. Une minorité donc, face à d’autres pays qui sanctionnent encore lourdement la consommation de cette drogue.

Après l’adoption de la loi le 27 février dernier au Parlement allemand, le pays a légalisé la consommation récréative de cette drogue. À compter de ce lundi 1er avril, il sera possible d’acheter son cannabis librement, mais limité à 25 grammes par jour. Ceux qui le souhaitent pourront également cultiver cette plante pour leur usage personnel.

Mais si cette nouvelle fait autant de bruit en Europe, c’est bien parce que l’Allemagne rejoint une très courte liste. Seuls deux autres pays ont légalisé la consommation de cannabis, quand uniquement trois autres l’ont dépénalisé et débattent d’un projet de légalisation.

Malte et le Luxembourg

Malte a été le tout premier pays européen à légaliser la culture ainsi que la consommation du cannabis. La loi a été adoptée en décembre 2021 pour aider à lutter contre le marché illégal de la marijuana (autre nom donné à cette substance). Elle est donc autorisée dans la sphère privée, mais sa possession reste, toutefois, limitée à sept grammes par personne. Le trafic de drogue demeure pour sa part illégal et fermement puni par la loi.

Le Luxembourg a suivi le mouvement en juillet 2023, en autorisant la culture du cannabis ainsi que sa consommation personnelle et aussi dans la sphère privée. Le pays tolère donc la culture d’un maximum de quatre plantes au sein d’un foyer. Cette légalisation aurait été ancrée dans le cadre d’une approche de réduction des risques à la santé et de prévention de la criminalité.

Une drogue majoritairement illégale en Europe

Si l’Allemagne, Malte et le Luxembourg forment ce qui semble être un club assez fermé, il se pourrait que d’autres pays européens suivent le mouvement. En effet, le Danemark, la Suisse et la République Tchèque ont dépénalisé cette drogue, qui reste cependant fortement limitée. Mais des projets de loi concernant une possible légalisation sont en cours, comme l'indique le site Statista.

En effet, depuis 2022, ces trois pays s’adonnent à des expérimentations en vue d’une possible légalisation encadrée par des projets de loi. D’autres pays restent encore tolérants quant à cette consommation, mais n’ont pas encore évoqué rejoindre ce mouvement.

Parmi eux, l’Espagne, la Belgique, l’Italie ou le Portugal. Cependant, la grande majorité de l’Europe reste fermée sur le sujet et condamne encore fermement cet usage. En France, notamment, tout consommateur de stupéfiants se risque à une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende.