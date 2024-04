Les régions tropicales ont perdu 3,7 millions d’hectares de forêts, malgré la forte réduction de la déforestation au Brésil et en Colombie

Malgré de gros progrès en matière de préservation des forêts en Amérique latine, notamment au Brésil et en Colombie, environ 3,7 millions d’hectares de forêts primaires ont été détruits en 2023, selon une étude.

Environ dix terrains de football par minute. C’est ce que la planète a perdu en surface de forêts primaires en 2023, soit environ 3,7 millions d’hectares. Ces données viennent d'être révélées ce jeudi par l’Université du Maryland et le World Resource Institute (WRI), dans une nouvelle étude.

Les pertes de forêts relèvent de plusieurs phénomènes, comme la déforestation, l'exploitation agricole, les incendies etc. Les scientifiques se sont concentrés sur les forêts tropicales, davantage sujettes à la déforestation volontaire, et très importantes du point de vue de la biodiversité et pour leur capacité à absorber le carbone.

Dans ce rapport, les experts ont remarqué une très forte amélioration de la préservation des forêts au Brésil et en Colombie, et ont donc mis en évidence l’importance de la volonté politique dans la lutte contre la déforestation. «Les fortes baisses enregistrées en Amazonie brésilienne et en Colombie montrent que des progrès sont possibles, mais l'augmentation de la perte de forêts dans d'autres régions a largement contrecarré ces progrès. Nous devons tirer des enseignements des pays qui parviennent à ralentir la déforestation», a notamment déclaré Mikaela Weisse, directrice du pôle Global Forest Watch du WRI.

Au Brésil, selon l'organisation, une baisse de 36% de la perte en forêt primaire en 2023 a été observée, avec l’arrivée au pouvoir du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui a fait de la lutte contre la déforestation l’un des axes principaux de sa politique. En Colombie, la perte de forêt primaire a diminué de 49% en 2023, par rapport à 2022.

De mauvais résultats au Laos et au Nicaragua

«Nous sommes incroyablement fiers de constater que des progrès aussi importants sont réalisés dans tout le pays, en particulier en Amazonie brésilienne», a déclaré Mariana Oliveira, responsable du programme Forêts, utilisation des terres et agriculture de WRI Brésil.

Toutefois, ces progrès en matière de déforestation ont été contrebalancés par de mauvais résultats dans d’autres pays, comme en Indonésie, qui a subi les effets du phénomène météorologique El Niño, ou encore au Laos et au Nicaragua. Ces deux derniers pays ont par ailleurs «des taux de perte de forêt exceptionnellement élevés par rapport à leur taille, perdant respectivement 1,9% et 4,2%».

Le rapport a également souligné l’importance des incendies qui ont eu lieu au Canada en 2023, en partie à cause d'«une sécheresse généralisée et une hausse des températures due au changement climatique».