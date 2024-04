Mozambique : au moins 96 personnes décèdent dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry

96 personnes, dont des enfants, sont décédées dimanche 7 avril dans le naufrage d'un bateau au large du Mozambique. Les secours poursuivent leurs recherches et le bilan pourrait s'alourdir.

«Surchargé et inadapté au transport de passagers», un bateau de pêche converti en ferry a coulé ce dimanche 7 avril, au large du Mozambique. D'après les autorités locales, 130 personnes étaient à bord et 96 d'entre elles sont décédées, dont des enfants.

Un premier bilan avait fait état de 90 morts mais d'autres corps ont été repêchés ces dernières heures selon Silverio Nauaito, l'administrateur de la petite île située au large de la province septentrionale de Nampula, où s'est produit le naufrage.

Les recherches se poursuivent ce lundi et onze personnes ont été retrouvées dans la matinée. Le nombre de disparus reste pour l'heure incertain mais «les derniers corps identifiés sont ceux de trois enfants», a précisé Silverio Nauaito.

La panique liée à l'épidémie de choléra

D'après le secrétaire d'Etat de la province, Jaime Neto, ces 130 personnes s'étaient précipitées à bord de ce ferry de fortune en raison de la panique semée par de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours au Mozambique. Selon les statistiques gouvernementales cette maladie, transmise par l'eau souillée, y a tué 32 personnes depuis le mois d'octobre.

Le pays, l'un des plus pauvres du monde, a enregistré près de 15.000 cas et la province de Nampula, la plus touchée, concentre un tiers de ceux-là. Récemment, elle a également accueilli de nombreuses personnes fuyant une série d'attaques jihadistes dans la province voisine de Cabo Delgado.