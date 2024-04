Sextorsion : 2 arrestations au Nigéria après le suicide d’un adolescent australien

Suspectées d’avoir fait du chantage aux photos sexuelles (aussi appelé sextorsion) à un jeune Australien qui s’est par la suite suicidé, deux personnes ont été récemment interpellées au Nigéria.

Une tragique affaire. Deux hommes ont été arrêtés au Nigéria dans le cadre d’une enquête de sextorsion ayant conduit au suicide d’un adolescent australien.

La victime aurait échangé avec eux des photos explicites, pensant les envoyer à une jeune femme. Une fois en possession de ces clichés à caractère pornographique, les deux suspects auraient ensuite commencé à exercer leur chantage.

Ainsi, ils l'auraient menacé d’envoyer les photographies intimes à sa famille et ses amis s'il ne leur versait pas 500 dollars australiens, soit près de 304 euros, a précisé la BBC.

