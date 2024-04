Allemagne : un jeune de 13 ans interpellé après avoir poignardé un sans-abri

Un garçon âgé de 13 ans, soupçonné d'avoir tué un sans-abri dans le port de Dortmund en Allemagne, a été interpellé puis placé dans un centre éducatif fermé.

Une vidéo accablante en cause. Un mineur de 13 ans est soupçonné d'être l'auteur présumé du meurtre par arme blanche d'un sans-domicile fixe de 31 ans dans le port de Dortmund en Allemagne. Il a été interpellé et placé dans un centre éducatif fermé, après que la police locale a obtenu une vidéo prise avec un téléphone portable montrant comment l'adolescent a poignardé l'homme avec un couteau.

D'après le média allemand Berliner Morgenpost, les faits se sont déroulés le 4 avril dernier, lorsqu’une dispute a éclaté entre plusieurs mineurs et un sans-abri âgé de 31 ans dans le port de Dortmund. La situation ayant dégénéré, le sans-domicile fixe a été poignardé avant de tomber dans le bassin portuaire.

En réussissant à sortir du bassin, la victime est parvenue à appeler les secours. Une fois sur place, ces derniers ont tenté de réanimer l'homme sur place, en vain.

A la suite des investigations, l'arme du crime a été retrouvée à proximité, toujours selon la même source. Quatre suspects ont été arrêtés peu de temps après le crime, grâce à plusieurs témoins. Il s'agit de quatre mineurs âgés de 13 ans pour deux d'entre eux, et de 14 et 15 ans, pour les deux autres.

l'âge de la responsabilité pénale fixée à 14 ans en allemagne

Le procureur Henner Kruse, a précisé à la presse allemande qu'une vidéo avait été retrouvée sur le téléphone d'un des mineurs, montrant l'un des adolescents de 13 ans, poignarder la victime à plusieurs reprises.

Néanmoins, les deux jeunes de 13 ans ont depuis été libérés de la garde à vue après leur audition et remis à leurs parents pour qu'ils soient placés dans un centre éducatif fermé. En effet, en Allemagne, l'âge de la responsabilité pénale est fixée à 14 ans.

Les faits divers de ce type se multiplient ces derniers temps dans le pays. En automne dernier, un sans-abri avait été tué à Horn-Bad Meinberg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, vraisemblablement à coups de couteau. L'arme présumée du crime était également un couteau. Trois jeunes auraient tué l'homme non loin de Bielefeld et filmé le crime. Un adolescent de 14 ans et deux autres de 15 ans avaient été placés en détention provisoire.

Le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a présenté il y a quelques jours ses statistiques pour 2023. Il en ressort que la criminalité dchez les jeunes a augmenté de 10,8% dans le pays pour atteindre 95.300 cas. «Cela doit nous inquiéter», a souligné le ministre. En l'espace d'un an, la proportion de mineurs supectés d'actes de violence a augmenté de 15% en Allemagne.