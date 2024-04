Attaque du 7 octobre : l'UE sanctionne le Hamas pour «violences sexuelles»

Ce vendredi 12 avril, l'Union européenne a inscrit plusieurs branches armées du Hamas et du Jihad islamique sur sa liste des sanctions en matière de droits humains, en raison des «violences sexuelles généralisées» commises en Israël le 7 octobre dernier.

Lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, les branches militaires du Hamas et du Jihad islamique ont commis des «violences sexuelles généralisées», selon l'Union européenne (UE). Ce vendredi 12 avril, les Vingt-Sept ont annoncé des sanctions à leur encontre.

Cela concerne les combattants des Brigades al-Qods, branche armée du Jihad islamique, de l'unité Nukhba du Hamas et ceux des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas. Tous ont, d'après l'UE, «commis des violences sexuelles et sexistes généralisées, de manière systématique, en les utilisant comme arme de guerre».

Les Vingt-Sept accusent les membres du Hamas de différentes exactions, parmi lesquelles «le viol et le meurtre de mineures, la mutilation de cadavres et la mutilation génitale». Les assaillants du 7 octobre se seraient également rendus coupables d'«enlèvement ciblé de femmes et de jeunes filles».

26 organisations sur la liste des sanctions

Les trois entités palestiniennes visées ont donc fait leur entrée dans la liste des sanctions de l'UE en matière de droits humains. Celle-ci concerne au total 104 individus et 26 organisations de différents pays. Le Hamas et le Jihad islamique figuraient déjà sur la liste des «organisations terroristes» désignées par les Vingt-Sept.

Ces sanctions ont été décidées dans le cadre d'un accord entre les Etats membres de l'UE. Il prévoit également de sanctionner des colons israéliens en Cisjordanie, pour des violences infligés aux Palestiniens.