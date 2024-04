Attaque au couteau à Sydney : au moins 6 morts et 7 personnes hospitalisées, la piste terroriste pas écartée

Six personnes sont mortes après avoir été poignardées ce samedi dans un centre commercial de Sydney (Australie). Sept autres ont été hospitalisées, dont un bébé. L'assaillant a été abattu et la piste terroriste n'est pas écartée.

L'horreur en Australie. La police locale a annoncé ce samedi qu'au moins six personnes étaient mortes suite à une attaque au couteau perpétrée dans le centre commercial Westfield Bondi Junction de Sydney.

Sept autres ont été hospitalisées, dont un enfant. L'assaillant a été abattu et la piste terroriste n'est pas écartée. Selon Anthony Albanese, le Premier ministre australien, il semble avoir «agi seul».

Des photos de l'attaques ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

A critical incident has commenced following the shooting of male at Bondi Junction. Just before 4pm (Saturday 13 April 2024), emergency services were called to Westfield Bondi Junction following reports of multiple people stabbed. People are urged to avoid the area. Inquiries…

Des témoins oculaires ont décrit des scènes de panique, les clients courant pour se mettre à l'abri et la police essayant de sécuriser la zone.

Sur X, le Premier ministre australien a exprimé son émotion, rendu hommage aux victimes et souligné le professionnalisme des services de secours.

Our hearts go out to those injured and we offer our thanks to those caring for them as well as our brave police and first responders.

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 13, 2024